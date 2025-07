USA pošlou Ukrajině další zbraně, řekl Trump

Další dodávky obranných zbraní Ukrajině po Trumpovi potvrdilo i americké ministerstvo obrany, napsala agentura Reuters. Přerušení zbrojních dodávek, které zaskočilo ukrajinské představitele i spojenecké země, se týkalo střel systému protivzdušné obrany Patriot, přesné munice GMLRS do raketometů, řízených střel Hellfire či munice do houfnic.

Trumpovo vyjádření přišlo týden poté, co USA oznámily, že pozastavily některé zbrojní dodávky Kyjevu včetně střel protivzdušné obrany. To tehdy Trump odůvodnil tím, že jeho předchůdce Joe Biden dal Ukrajině v minulosti příliš mnoho zbraní a že nyní je třeba zajistit, aby jich měly dostatek USA. Trump následně hovořil s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, který telefonát označil za nejlepší a nejvíce produktivní z dosavadních jednání s šéfem Bílého domu.

List Wall Street Journal však zjistil, že Trump poté, co se o rozhodnutí Pentagonu dozvěděl, sdělil v telefonátu Zelenskému, že on sám takové rozhodnutí neposvětil.

Trump ve zmíněném telefonátu se Zelenským hovořil o spolupráci při posílení ochrany ukrajinského nebe a také o možnostech společné výroby v obranném průmyslu a o společných nákupech a investicích. Předtím si Trump telefonoval s Putinem. Rozhovor ale šéf Bílého domu označil za zklamání, neboť v otázce možného příměří nepřinesl pokrok. Zároveň naznačil, že by mohl zpřísnit protiruské sankce.

Šéf Bílého domu v předvolební kampani prohlašoval, že po návratu do Bílého domu konflikt ukončí do 24 hodin. Od lednového nástupu do úřadu se mu to ale nepodařilo. Ukrajina přistoupila na návrh bezpodmínečného příměří, Rusko nikoliv.