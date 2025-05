Madlen a Matěj s poruchou krvetvorby mají šanci na uzdravení

Testy po šedesáti dnech ukazují, že kostní dřeň začala u Madlen znovu fungovat, i když ještě neprodukuje tolik buněk, co u zdravého člověka. „Je to milník, protože pokud se ukáže, že by léčba zabírala, tak nás čeká třeba sundání roušky nebo menší množství medikamentů,“ prohlásil otec Lukáš Přibyl. „Jsem i dojatá, protože mám prostě strašnou radost,“ reagovala matka holčičky Petra Přibylová.

Poslední vyšetření ukazuje, že krevní destičky od minulé návštěvy téměř neklesly a dobře jsou na tom i bílé krvinky. „Podle těch výsledků vidíme naději, že imunosupresivní léčba začíná fungovat. Měla úplně nulovou hodnotu bílých krvinek, i když jsme jí dávali růstové faktory. Dnes růstové faktory už týden nepotřebovala, a přesto má hodnotu přes tisíc,“ uvedla ošetřující lékařka z pražského motolské nemocnice Martina Suková.