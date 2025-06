Předpovědět bouřku je mimořádně složité, vysvětluje meteorolog

Tyto pohyby jsou velmi rychlé: i několik desítek metrů za sekundu, přičemž v silných bouřkách je jimi vzduch od zemského povrchu transportován do výšek i přes dvanáct kilometrů, a v tropech dokonce i výrazně přes patnáct kilometrů. Aby vznikly významné instability, měla by teplota s výškou klesat alespoň o sedm až osm stupňů na jeden kilometr.

Zásadním faktorem pro sílu nebo intenzitu bouřky je takzvaná instabilita atmosféry. Ta určuje, jestli vzduch prohřátý od země stoupá vzhůru: to je možné jen tehdy, pokud je teplejší, a tedy lehčí než okolní atmosféra v dané výšce. Čím rychleji teplota s výškou klesá, tím je atmosféra labilnější. A to pak představuje příhodnější podmínky pro vznik mohutných výstupných pohybů vzduchu, které jsou základem silné bouřky.

V řadě případů nastane situace, kdy vlhčí vzduch u země a sušší vzduch ve výšce odděluje vrstva s teplotní inverzí, ve které teplota s výškou roste. Tato vrstva pak působí jako jakási poklička, která brání pronikání výstupných pohybů vznikajících ve spodních hladinách do vyšších pater atmosféry.

Během dne při intenzivním zahřívání slunečními paprsky ale může dojít k „proražení“ nebo odbourání této vrstvy výstupnými pohyby zespodu, což následně může vést k explozivnímu vývoji konvekce, a tedy i vzniku vertikálně mohutných bouřkových mraků.

Problém je, že ne vždy je jednoduché určit, kdy a jestli vůbec dojde k proražení takovéto inverze. Jenže důsledky pro podobu počasí jsou dramatické – buď existuje jen malá kupovitá oblačnost hezkého počasí, anebo bouřky s potenciálně nebezpečnými projevy počasí.

Prolomit tuto inverzi můžou napomoci i výstupné pohyby, které doprovázejí například atmosférické fronty nebo čáru sbíhavosti proudění, podporuje je taky výskyt brázdy nízkého tlaku vzduchu. Důležité může být i vynucené stoupání vzduchu na návětří orografické překážky – ideálně horského hřebene nebo rozsáhlejší vrchoviny.

Zmíněné faktory se označují jako spouštěcí mechanismy, které umožní ohřátému vzduchu začít stoupat a tvořit bouřkové oblaky. Pokud v nějaké oblasti působí více těchto spouštěcích mechanismů najednou, zpravidla v nich také nejdříve vznikají bouřky.

Nezapomenout na vítr

Už tohle všechno je dost složité, ale stále to není všechno. To, co rozhoduje o konkrétní podobě a částečně i intenzitě bouřek, je totiž také vítr.

Pro vznik silnějších bouřek je důležité, aby existoval takzvaný střih větru. To je situace, kdy vítr mění s výškou svůj směr a rychlost. Střih větru napomáhá udržení oddělených výstupných a sestupných proudů v bouřkovém oblaku po delší dobu. Tím se například zajistí, aby se vznikající srážky nedostávaly do oblasti výstupného proudu, kde by ho svou tíhou tlumily.

V závislosti na konkrétní podobě střihu větru (někdy může být působen hlavně změnou směru větru, jindy naopak jeho rychlostí) dochází ke vzniku různých typů bouří, od klasických nepříliš intenzivních, přes multicely a supercely, až po rozsáhlé bouřkové systémy, které můžou existovat delší dobu a zasáhnout větší oblasti.