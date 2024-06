Blesky mohou i zabíjet. Jak se vyhnout riziku a využít krokové napětí, radí meteorolog i hasiči

Blesky mohou způsobit vážná zranění mnoha lidem, jak ukázala událost, která se odehrála o víkendu v Liberci. Po úderu blesku do stromu se tam museli zdravotníci postarat o přibližně dvě desítky zraněných. Před řadou hrozeb spojených s blesky se chránit dá, před mnoha ale ne.

Člověk žijící v moderním světě zpravidla ztrácí většinu obav před přírodními fenomény – spoléhá se na technologické vynálezy, které ho ochrání. Co se týká blesků, nefunguje to ani zdaleka na sto procent. Naopak – kromě železobetonových budov, sklepů a jeskyní se v podstatě nenajde žádné místo, které by bylo za bouřky před blesky absolutně bezpečné, varuje meteorolog Michal Žák. „Jsou ale místa relativně bezpečná, a místa, respektive situace vyloženě rizikové,“ upozorňuje.