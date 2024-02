V kinech se završí filmová Duna, na věrnou adaptaci fanoušci čekali desítky let

Do kin vstupuje Duna: Část druhá. Adaptace díla amerického spisovatele Franka Herberta je jedním z nejočekávanějších filmů posledních let. I přes celosvětovou popularitu se nejprodávanější sci-fi román všech dob věrného filmového zpracování dočkal až po více než půlstoletí.

Píše se rok 10 191. Vesmírné národy svádí boj o nehostinnou planetu Arrakis, přezdívanou Duna, která je zdrojem nejcennější substance ve vesmíru – koření melanž. Vše má vyřešit vyvolený hrdina Paul Atreides. Ten v novém snímku musí čelit osudu, který mu byl předurčen. Na plátně ho ztvárnil Timothée Chalamet.

Na věrné zpracování fanoušci čekali desítky let. Mezi nimi také sám režisér Denis Villeneuve. Ten už před třemi lety do kin uvedl první část filmové adaptace Duny. „Pořád se musím štípat, jestli se mi to nezdá. Byla to ta největší výzva v mém životě, protože je velmi nebezpečné se střetnout s vlastním dětským snem,“ říká režisér.