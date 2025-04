Expert: Hlavním účelem takzvaného příměří je vyprovokovat boje

„Je to typické Putinovo příměří,“ podotkl Karel Svoboda, expert na postsovětský prostor z Fakulty sociálních věd UK. „Není to poprvé, kdy něco podobného vyhlásil. V lednu 2023 vyhlásil vánoční příměří a Rusové útočili dál. Není to zas tak velké překvapení, že to nevypadá jinak.“

„Mám obavy, že hlavním účelem toho takzvaného příměří – i tím, jak bylo vyhlášeno náhle, překotně a i tím komentářem, že ‚kyjevský režim‘ musí dokázat, že chce mír – je vyprovokovat boje, aby mohlo Rusko říkat ‚jak máme chtít příměří, když na nás Kyjev útočí,‘ a použít to jako výmluvu pro to, aby boje pokračovaly,“ dodal. „A zároveň aby Moskva nevypadala před USA špatně, jako ta, která se nechce dohodnout, ale jako ta, která by se třeba ráda dohodla, ale nemůže.“

„Představa, že se splní všechny Putinovy podmínky a on řekne ‚ano, teď už nebudeme útočit,‘ mi přijde lehce naivní. On chce celou Ukrajinu ovládnout a splnění (jeho) podmínek prakticky znamená ukrajinskou kapitulaci,“ doplnil Svoboda.