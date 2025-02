Politico: EU nabídla Ukrajině vlastní dohodu o těžbě nerostů

Zelenskyj dosud Trumpovy návrhy nepodepsal

Americký prezident Trump se podle serveru Politico snaží stále agresivněji získat přístup k nerostnému bohatství Ukrajiny a požaduje až 500 miliard dolarů (12 bilionů korun) jako náhradu za to, že Washington podpořil Kyjev v bránění napadené země proti ruské invazi.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dosud odmítl podepsat dva návrhy dohody navržené Trumpovou administrativou s tím, že podmínky, které podle deníku The New York Times zahrnují to, že se Kyjev vzdá nerostných surovin a příjmů z ropy, plynu, přístavů a další infrastruktury ve výši 500 miliard dolarů, jsou příliš tvrdé. Americký návrh také podle Zelenského nenabízí žádné bezpečnostní záruky pro Ukrajinu do budoucna.

Ukrajina má významná ložiska důležitých prvků a nerostů, od lithia po titan, které jsou nezbytné pro moderní technologie a jsou velmi žádané v celosvětovém boji o zdroje. Disponuje také značnými zásobami uhlí, ropy, plynu a uranu, byť většina z nich se nachází na území pod ruskou kontrolou.