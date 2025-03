Erdogan zadržením soka naplno otevřel náruč samovládě

před 22 m minutami | Zdroj: ČT24 , ČTK , BBC , Euronews , Euractiv , RFI , Deutsche Welle , al-Džazíra , The Conversation , Foreign Affairs , Guardian , France24

Gezgin byl odvlečen spolu s desítkami dalších lidí na policejní stanici, kde ho drželi čtyři dny bez obvinění. „Jako právník jsem nikdy v životě nic takového neviděl. Všichni v tom vězení jsou studenti a nikdo z nich není ničím vinen. Jejich jediným zločinem bylo protestování, účast na zcela legálním shromáždění. Podle naší ústavy to není zločin,“ konstatoval studentův advokát Cemil Cicek.

Policie přechodně zadržela i právníka exstarosty Istanbulu Mehmeta Pehlivana nebo jednadvacetiletého Berkaye Gezgina. Ten se stal v roce 2019 tváří předvolební studentské podpory Imamoglua. Razil tehdy heslo „Všechno bude v pořádku“, které istanbulský starosta později použil ve své kampani, uvádí list The Guardian .

Stockholm nyní usiluje o propuštění švédského novináře Joakima Medina. Ten byl úřady zadržen minulý čtvrtek, když přicestoval do Istanbulu, aby informoval o protestech opozice. Medin čelí obvinění z terorismu a urážky prezidenta.

Režim také zadržel řadu novinářů včetně fotografa agentury AFP Yasina Akgüla, jenž se později dostal spolu s jinými žurnalisty na svobodu. Korespondent BBC Mark Lowen byl zadržen ve svém hotelu poté, co informoval o demonstracích, a nakonec byl deportován zpět do Londýna.

Tureckem zmítají největší protesty za více než deset let, píše AP

Tvrdé zásahy úřadů zatím ale zejména mladé Turky od protestů neodradily. V Istanbulu dorazily v sobotu na masivní protest statisíce lidí. Inspirují se hnutím Gezi, které vzniklo v roce 2013, když se ekologičtí aktivisté mobilizovali proti projektu, který by zničil park Gezi v Istanbulu sousedící s Taksimským náměstím.

„Je zajímavé si všimnout paralel mezi Imamogluovou politickou kariérou a kariérou Erdogana. Oba pocházejí z břehů Černého moře a byli velmi oblíbenými starosty Istanbulu. Je to, jako by prezident viděl Imamoglua jako hrozbu, protože je mu podobný,“ poznamenal Akgönül. Erdogan byl starostou Istanbulu v letech 1994 až 1998.

V roce 2014 se stal starostou istanbulské středostavovské čtvrti Beylikduzu. Když ho CHP oznámila jako kandidáta v souboji o starostu celého Istanbulu, bylo to pro mnohé překvapením, jelikož řada lidí se domnívala, že nemá proti kandidátovi Erdoganovy strany AKP žádnou šanci, píše Deutsche Welle (DW).

Pětapadesátiletý Imamoglu se narodil v provincii Trabzon, kde získal náboženské vzdělání, později studoval na Kypru a v Istanbulu obchodní administrativu. Před vstupem do politiky v roce 2009 řídil stavební firmu a také restauraci specializovanou na turecké masové kuličky.

Přední kritik a rival Erdogana přitom sám čelí kritice v souvislosti s některými svými kroky, upozorňuje DW. Když části Istanbulu v roce 2019 postihla povodeň, byl Imamoglu na dovolené, kde zůstal.

Když pak v roce 2020 zasáhlo východní část země zemětřesení, oblast sice navštívil, poté ale opět odcestoval na dovolenou lyžovat, což hájil tím, že je „rodinný muž“, který potřebuje trávit čas se svými dětmi.

„Vyvrcholení úpadku demokracie“

Uvěznění Imamoglua signalizuje podle médií vyvrcholení více než dekády trvajícího úpadku demokracie v zemi. Za posledních dvanáct let turecké úřady zesílily represe vůči kritikům vlády i novinářům. Podle turecké platformy pro svobodu projevu P24 je za mřížemi 34 novinářů a desítky dalších musely odejít do exilu, například Can Dündar, bývalý šéfredaktor opozičního deníku Cumhuriyet.

Pokus o převrat v červenci 2016 pak Erdogan využil k ospravedlnění útoků na demokracii a právní stát, píše France24. V témže roce režim uvěznil bývalého spolupředsedu prokurdské strany HDP, druhé největší opoziční strany, Selahattina Demirtase. Oblíbený politik byl loni v květnu odsouzen k 42 letům vězení za podkopávání jednoty státu. Případ odsoudil i Evropský soud pro lidská práva.

Roky masivních čistek v administrativě, pronásledování intelektuálů a umělců a přijímání antiliberálních zákonů ukazují, že posun k autoritářství v Turecku není nic nového. Podle politického analytika Bilala Ata Aktase však zatčení starosty Istanbulu znamená „zlomový bod“ v politické historii země, uvádí France24.

„Odkláníme se od modelu konkurenčního autoritářství (hybridního režimu s demokratickými institucemi, které rozdělují moc, ale jsou také uneseny těmi, kdo vládnou), a vstupujeme do předpokládané autokracie. Úřady se již nespokojují s ovlivňováním volební hry, chtějí si nyní vybrat pravidla, arbitry a oponenty,“ vysvětlil francouzskému serveru Aktas.