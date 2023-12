Turecký prezident přijel do Řecka. Experti čekají nápravu pošramocených vztahů

Sousedství Řecka a Turecka provázejí dekády sporů kolem mnoha témat. Po vyhrocených svárech posledních let ale nyní nastává změna. Svědčí o tom i aktuální návštěva tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v Aténách.

K prolomení ledů přispěly až katastrofy, soudí zpravodaj ČT v Turecku Václav Černohorský. Připomenul, že řečtí záchranáři pomáhali v Turecku po ničivém zemětřesení letos v únoru. V létě pak Turecko sousedům nabídlo pomoc s likvidací rozsáhlých lesních požárů. Jen před pár lety bylo vše jinak. Sousedské vztahy vyhrotily až na pokraj ozbrojeného střetu hlavně spory o nerostné bohatství ve Středomoří. Erdogan hrozil Aténám vojenským vpádem a řeckému premiérovi vzkazoval, že pro něj už neexistuje. Nyní si s ním třese rukou a vyměňuje zdvořilosti. „Otevřeně říkám, že mezi námi není problém, který by nebylo možné vyřešit,“ říká Erdogan.

Erdogan přijel do Řecka ve čtvrtek. Po šesti letech, během nichž mezi oběma zeměmi létaly hlavně výhrůžky. Pro tuto chvíli je ale vše zapomenuto. „Přes rozdíly, které mezi námi panují, je třeba udržovat konstruktivní atmosféru,“ řekla prezidentka Řecka Katerina Sakellaropulová. K tomu přispěl i Erdogan: „Pro budoucnost bude lepší, když uvidíme sklenici poloplnou.“

O významu návštěvy vypovídá mimo jiné fakt, že Erdogan s sebou do Řecka přivezl i osm ministrů a také další činitele turecké vlády, uvedla agentura ČTK. Doprovází ho mimo jiné ministr zahraničí Hakan Fidan, ministr financí Mehmet Simsek, ministr vnitra Ali Yerlikaya nebo ministr obrany Yasar Güler.



Seznam problémů je dlouhý, ať už to jsou práva menšin, územní nároky nebo otázka rozděleného Kypru. V této chvíli ale může stačit vůle je řešit. Podle pozorovatelů se Ankara skrze zlepšení vztahů s Řeckem snaží o to samé s Evropskou unií. Mluví se o posílení vzájemného obchodu nebo zjednodušení přístupu tureckých turistů na deset řeckých ostrovů. „Tato iniciativa nese silné poselství a sice, že řecké ostrovy jsou mostem přátelství spojujícím naše národy,“ soudí premiér Řecka Kyriakos Mitsotakis.

Co se podaří dojednat?



Mezi oběma státy panuje řada hlubokých svárů, připomíná Černohorský. Dodává však, že pro tuto chvíli jsou ale vlády obou zemí schopné se shodnout aspoň na tom, že se na něčem neshodnou.

Z jejich jednání má vzejít společné prohlášení a také řada dohod týkajících se spolupráce v oblasti hospodářství, zemědělství, turistiky nebo migrace. Podle agentury Reuters se čeká mimo jiné podpis dohody, která umožní tureckým turistům jednodušeji získat týdenní víza pro návštěvu řeckých ostrovů v Egejském moři.