O Trumpových clech natáčela ČT mezi podnikateli v texaském Austinu

Ulice plné obchodů přetékají v texaské metropoli Austinu zbožím. Stejně jako sklady. „Mnozí podnikatelé se totiž kvůli ohlášeným celním tarifům snažili předzásobit,“ všímá si zpravodaj. Platí to i pro vyhlášenou prodejnu kovbojských bot Allens, které vyrábí i z hadí kůže.

Donald Trump cla různě oznamuje, zavádí, zpřísňuje a pak změkčuje nebo oddaluje. Chce tím navýšit domácí výrobu v USA. Od oceli a hliníku, přes výrobu automobilů, až po stavební dříví. Kanadě a EU pohrozil, že nesmí společně plánovat protiopatření.

Nedávno oznámil, že v dubnu začne platit 25procentní clo na dovoz osobních a lehkých užitkových aut. Již dříve přitom uvalil stejně vysoká cla na dovoz oceli a hliníku. Další cla plánuje oznámit 2. dubna. „Druhý duben bude velkým dnem. Recipročním dnem. Vrátíme některé peníze, jež nám byly odňaty, zpět k nám,“ uvedl prezident.

Celní hru tak již naplno rozehrál jak vůči Evropě, tak například rovněž vůči sousedním Kanadě a Mexiku nebo vzdálené Číně.

Vyhlášená restaurace čeká trable

„I tady v Texasu, kde většina voličů hlasovala pro Donalda Trumpa, vyvolává chaos kolem podoby amerických cel a nejistotu u řady obchodníků,“ říká Vostal. Navštívil například restauraci La Barbecue. Její šéfkuchařka a majitelka Ali Clemová patří svými uzenými pochoutkami mezi michelinské šéfkuchařky.

Její restaurace nemá o zákazníky nouzi. Každý den tu stojí fronty. Nebojí se, že zájem opadne. Zdražování kvůli clům je podle ní nevyhnutelné. „Restaurace tím mohou trpět. Bude totiž pro nás nákladné hodně zboží získat. Může to být až strašidelné,“ konstatovala.

Zpravodaj Vostal zajel i do vzdálené Georgie. Nominant na pokladníka Spojených států – jehož podpis se objeví na amerických bankovkách – mu řekl, že prezidentovu obchodní politiku podporuje. „Bude to možná na začátku trochu bolet, ale je to otázka férovosti. Souhlasím v tom s prezidentem Trumpem. Dovolte mi říct něco o prezidentu Trumpovi. Věří v kapitalismus, chce, aby kapitalismus byl číslo 1,“ řekl pro ČT Brandon Beach, nominovaný pokladník USA a senátor v Georgii.