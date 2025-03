Dopad amerických cel na Evropu bude trvalejší, soudí Jonáš. Unie má však své trumfy, věří Singer

Přidal však pohled Trumpova týmu, který zde upozorňuje nejen na čtyřikrát vyšší rozdíl ve clech, ale také na to, že „Evropa si ještě drze účtuje daň z přidané hodnoty (DPH)“. Podle Trumpova týmu to dál zvyšuje cenu pro konečného spotřebitele o dvacet procent a stát z toho získá třetinu, řekl investiční bankéř. Doplnil, že v USA se DPH neúčtuje, je tam „daň z prodeje, spotřební daň, která je v patnácti amerických státech nula, v ostatních státech tři až sedm procent“.

Singer k tomu uvedl, že mnozí republikáni nechápou, jak v Evropě funguje DPH, což považuje za „varující signál“. Stejně jako Jonáš odhaduje, že Trumpova celní hra vůči Kanadě a Mexiku může být napjatá, ale relativně kratší.

Zatímco Jonáš však odhaduje americká cla vůči Evropě za trvalejšího rázu, Singer upozornil, že starý kontinent má prostor pro vyjednávání. „USA mají velký přebytek z obchodu se službami.“ Evropa tak může například uvalit cla na digitální služby, ale to je pro bývalého guvernéra ČNB zrádné. „Záleží na tom, zda chceme, aby nám svět v digitálu definitivně ujel.“ Je tedy podle něj na zvážení, aby si Evropa nezpůsobila zbytečné trauma. „A to tím, že si v Evropě budeme digitální svět dál ničit s odůvodněním, že je americký.“ To je podle něj cesta do pekel, když současně víme, že v této oblasti zaostáváme.

Ani jeden z diskutujících si nemyslí, že by současná politika Trumpovy vlády mohla vést k výrazným dopadům na výši inflace v USA. Jonáš také připomněl, že americký prezident se snaží udělat ze spotřební ekonomiky více ekonomiku výrobní. To hodnotí kladně například u produkce farmaceutik a čipů, kde dává smysl mít jejich výrobu na svém území.