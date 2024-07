Rusové nemají v úmyslu se zastavit, varuje Šmyhal

Rusko podle něj také zničilo celkově víc než 50 procent kapacit výroby elektřiny. „Úzce pracujeme na vytvoření takzvané decentralizované energetiky. To bylo téma našich jednání. Věříme, že dostaneme na Ukrajinu dostatek plynových turbín, mobilních topných jednotek, které budou zapotřebí třeba v Charkově, kde Rusové zničili všechny teplárny,“ nastínil s tím, že Ukrajina musí navýšit import elektřiny z Evropy.

Šmyhal poděkoval za podporu, kterou český kabinet Kyjevu nabídl v souvislosti s útokem na dětskou nemocnici v Kyjevě . Úder je podle něj důkazem, že Rusko je „barbarský teroristický stát“. „Rusové zaútočili asi na 1500 nemocnic napříč Ukrajinou a zničili je nebo přinejmenším poškodili. Asi 900 z nich bylo opraveno, ale u některých je to nemožné, protože jsou naprosto srovnané se zemí,“ řekl v rozhovoru s redaktorkou ČT Barborou Maxovou.

„Když nemáte dostatek dělostřeleckých granátů, začínáte za to platit lidskými životy. Vaše iniciativa zachraňuje stovky a tisíce ukrajinských životů,“ sdělil Šmyhal s tím, že první várka dělostřelecké munice už je na frontě. „Čekáme další dodávku koncem července, pak v srpnu a na konci roku by to měl být celý objem slíbených dělostřeleckých granátů,“ avizoval.

„Budeme také potřebovat stíhačky F-16, systémy protivzdušné obrany, zbraně dlouhého a středního doletu, abychom nad Rusy zvítězili, ale pro stabilizaci situace na frontě je česká iniciativa naprosto klíčová a jsme za to opravdu vděční,“ zdůraznil.