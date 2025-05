Výbuch v kalifornském Palm Springs zabil člověka, starosta mluví o bombě

Vedoucí reprodukční kliniky Maher Abdallah agentuře AP řekl, všichni jeho zaměstnanci jsou v bezpečí. Exploze podle něj poškodila kancelářské prostory zařízení určené pro konzultace s pacienty, ale laboratoř je v pořádku. „Nemám tušení, co se stalo. Díky bohu dnes nemáme žádné pacienty,“ řekl Abdallah.

Americká média s odvoláním na svědky píší, že byl slyšet velmi hlasitý výbuch a vysypaly se výlohy obchodů v okolí. Policejní oddělení Palm Springs deníku The Desert Sun sdělilo, že zdrojem exploze, která byla cítit zhruba tři kilometry od místa výbuchu, patrně bylo auto u reprodukční kliniky.

Plukovník William Hutchinson uvedl, že na místě je zřejmě nejméně jeden mrtvý. „Nad vším se vznáší otazníky. Je otázkou, zda to byl akt terorismu,“ dodal.

„Šílená exploze“

Sedmatřicetiletý Nima Tabrizi byl v nedaleké prodejně, když ucítil masivní explozi. „Budova se prostě otřásla a my jsme vyšli ven a viděli jsme obrovský oblak kouře,“ popsal svědek. „Šílená exploze. Připadalo mi to, jako by vybuchla bomba. … Došli jsme na místo a viděli jsme lidské pozůstatky,“ dodal Tabrizi s tím, že se mu nezdálo, že by výbuch vycházel z automobilu.

Palm Springs se nachází v poušti zhruba dvě hodiny jízdy autem na východ od Los Angeles. Město je známé svými luxusními resorty a žije zde řada celebrit.