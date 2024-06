Jestli chcete, uděláme si na Česko čas a znovu vás vyřešíme, řekli prý Rusové exvelvyslanci

„Dělejte si s tím, co chcete“

Ruská škola vyjednávání podle Pivoňky pracuje s emocemi, bývalý velvyslanec dokonce mluví o „divadelnictví“. Jeho hlavní zážitek je prý s prvním náměstkem ministra zahraničí Vladimirem Titovem, který prý Pivoňku potkal „těsně před Vrběticemi“.

„Koukl se mi do očí a řekl: Pane velvyslanče, co uděláme s těmi našimi vztahy? Říkám: Jak to myslíte? On na to: Víte, my máme spoustu starostí, s Američany, s Brity, s Číňany, s jaderným odzbrojováním. Vy si myslíte, že máme čas na Českou republiku? Ale jestli chcete, tak si my si ho znovu uděláme a zase vás vyřešíme. (...) Odpovídal jsem, zda to myslí vážně a zda je to oficiální pozice Ruské federace vůči mé vlasti. Otočil se a odpověděl: Dělejte si s tím, co chcete,“ popsal Pivoňka.

Pivoňka skončil jako velvyslanec v Rusku v květnu. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) by Česko mělo mít v Rusku velvyslance, konkrétní ohledně termínu ale zatím nebyl. Podobný názor má i Pivoňka, který ale sdělil, že naše historická zkušenost nám dává právo být daleko senzitivnější ohledně vzájemných vztahů.