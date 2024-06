Porod pod palbou, noc v krytu. Válka odrazuje Ukrajince od založení rodiny

Na sále nikopolské porodnice v protileteckém krytu se narodí jedno dítě denně. Je to malá podzemní místnost bez oken. „Operovali jsme více než sto žen. Všechny pod dělostřeleckou palbou. Všechny,“ říká ředitelka porodnice Hanna Samorukova.

V bezprostředním nebezpečí byla budova porodnice hned dvakrát. Loni na její území spadly úlomky ruské střely a naposledy letos v květnu útočný dron, který zranil jednoho člověka. „Malý přístroj, který ale dokáže způsobit velké škody,“ poznamenala Samorukova.

Večerní stěhování

V nikopolské porodnici, kde pracuje už dvacet let, se sama narodila. I přes velké riziko tam nadále zůstává, stejně jako i ostatní zdravotnický personál, který se každý den s pacienty odebírá večer do podzemí. „Každý večer po osmé hodině jdou ženy do sprchy, na toaletu a pak míří do úkrytu, kde zůstávají do ranních sedmi hodin,“ popisuje ředitelka.

Noci v úkrytu strávila také čtyřiadvacetiletá Nina se svojí dcerkou. Tu porodila před několika dny. „Nebála jsem se. Jen jsem měla obavy o dítě, protože v zemi je válka,“ říká Ukrajinka.

Boje ji přiměly k tomu, aby se kvůli novorozenci odstěhovala z rodné vesnice do vedlejší obce. Tam jsou výstřely podle Niny slyšet méně často. „Když se narodila, tak byla zřejmě znepokojená, stejně jako já. Pak si zvykla,“ komentovala dceřiny reakce.