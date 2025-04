„Hlavně, aby byla práce.“ Čínské podniky věří, že vyšší cla z USA zvládnou

Do Spojených států míří dvacet procent čínské produkce. Americký prezident Donald Trump přitom v úterý opět zvýšil cla na dovoz z tohoto státu, čímž pohrozil o den dříve. Zpravodajka České televize ještě před tímto nejaktuálnějším vývojem mapovala situaci v exportní základně v provincii Kuang-tung na jihu asijské země. To tamní firmy veskrze věřily, že celní bitvu ustojí.

Majitel textilní továrny Liou Siao-jung nemá obavy, že by svůj podnik, který šije slavnostní oděvy, musel po šestnácti letech zavřít. A to navzdory tomu, že do USA míří třetina jeho zboží. S odběrateli má totiž dlouhodobé vztahy. „Specializujeme se na společenské šaty a nabízíme dobrou kvalitu za slušnou cenu. V obojím jsme velmi konkurenceschopní, to je výhoda,“ je přesvědčený.

Hůře jsou na tom továrny, které šijí laciný textil pro internetové platformy jako Shein a Temu. Ty dosud těžily z celních výjimek pro balíky do 800 dolarů, které nová americká nařízení ruší, zmiňuje zpravodajka ČT.

Trump minulý týden představil rozsáhlá cla na zboží prakticky ze všech zemí. Číně Bílý dům vyměřil 34procentní poplatek, celkové clo na dovoz z Číny do USA se tím zvýšilo na 54 procent. Peking však na Trumpův krok reagoval oznámením dodatečného 34procentního cla na veškerý import ze Spojených států. Americký prezident následně opět zareagoval, a od středy zvýšil cla na dovoz z Číny na celkovou výši 104 procent.