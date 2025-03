Pavel navštívil ukrajinskou Oděskou oblast, Rusko na region udeřilo drony

„V Oděse hoří, ruské bezpilotní letouny zasahují civilní cíle ve městě,“ napsal na Telegramu Kiper. Útok si podle něj vyžádal blíže neurčený počet zraněných. Ozvalo se přes patnáct výbuchů, píše server Suspilne. Ukrajinské letectvo předtím varovalo, že k městu od Černého moře míří ruské drony.

Pavel jednal s vicepremiérem a ministrem pro obnovu a regionální rozvoj Oleksijem Kulebou a představiteli Oděsy, Chersonu a Mykolajivu o situaci na bojišti či o tom, jak by mohla vypadat rekonstrukce země napadené Ruskem po válce a v čem by mohlo Česko přispět.

Zpravodajka ČT na Ukrajině Darja Stomatová upozornila, že to, že Pavel do napadené země cestoval přes moldavskou hranici, není u západních politiků běžné. Ti totiž obvykle jezdí po železnici přes Polsko přímo do Kyjeva. Prezident si prohlédl několik vojenských vozidel, která jsou zapojena do protivzdušné obrany – například detekují ruské drony nebo se podílejí na elektronickém boji, který nepřátelské stroje zneškodňuje.

Pavel navštívil Ukrajinu už krátce po své inauguraci v roce 2023, tenkrát společně se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Jednal tehdy s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a navštívil východoukrajinské Dnipro. Zelenskyj byl na oficiální návštěvě v Praze v červenci 2023.

Navržené příměří

Ruská vojska otevřeně vpadla na Ukrajinu před více než třemi roky. Spojené státy nedávno navrhly třicetidenní celkové příměří v bojích mezi Ruskem a Ukrajinou, na což Kyjev přistoupil. Ruský vůdce Vladimir Putin ale na požadavek amerického prezidenta Donalda Trumpa co nejrychlejšího klidu zbraní nekývl.

Tento týden se šéf Bílého domu od Putina dočkal pouze příslibu přerušení útoků na energetické cíle. Zelenskyj tento typ částečného klidu zbraní podpořil. Zároveň však obě země dále informují o vzdušných útocích druhé strany.