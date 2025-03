Izrael čelil raketám z Libanonu, odpověděl údery

Izraelský ministr obrany Jisra'el Kac nařídil armádě, aby odpovídajícím způsobem reagovala, a prohlásil, že za útok, které mířil na příhraniční izraelskou obec Metula, nese plnou odpovědnost libanonská vláda. Izraelská armáda slíbila, že na útok „tvrdě odpoví“.

„Nedovolíme, aby na galilejské obce dopadaly rakety z Libanonu. Galilejským obcím jsme slíbili bezpečí – a přesně tak to bude. Co platí pro Metulu, to platí pro Bejrút,“ uvedl Kac ve zjevné narážce na možnost úderu na útočiště Hizballáhu v libanonské metropoli.

Izraelská armáda v sobotu ráno oznámila, že protivzdušná obrana zachytila tři z nejméně pěti raket odpálených z Libanonu zhruba šest kilometrů severně od hranic s Izraelem. Dvě tak zřejmě dopadly ještě na území Libanonu. K útoku se dosud nikdo nepřihlásil, oběti nejsou hlášeny.

Izraelský armádní rozhlas poté uvedl, že armáda odpověděla dělostřeleckou palbou, která podle libanonské státní tiskové agentury NNA zasáhla dvě obce na jihu Libanonu. Další tři vesnice se pak staly terčem vzdušných úderů izraelského letectva.