Rusko by se mělo trápit tím, co děláme my, ne naopak, říká generál Hodges

Moskva respektuje pouze sílu, řekl v rozhovoru pro Českou televizi bývalý velitel amerických vojenských sil v Evropě Ben Hodges. Pokud bude chtít Evropa mír na Ukrajině, která už tři roky čelí otevřené ruské agresi, bude podle něj muset sílu ukázat. Domnívá se také, že bychom se měli přestat trápit, co dělá Rusko, naopak oni by se měli trápit tím, co děláme my.

„Měli bychom se přestat trápit tím, co říká (ministr zahraničí Sergej) Lavrov a co říká (ruský vládce Vladimir) Putin, i tím, co říkají jejich tiskoví mluvčí,“ sdělil generál. „Nemělo by nás to zajímat, protože Rusko je stát, který selhal. Jeho ekonomická síla je jenom zlomeček té evropské, pokud ji bereme jako celek. A jejich armáda jasně ukázala, že není schopná porazit Ukrajinu.“

Právě evropská jednota je podle něj tím, co je nyní velmi důležité. „Naše Aliance je aliance společné obrany národů, které mají společné hodnoty. To neznamená, že všichni členové Aliance se navzájem mají strašně rádi a souhlasí spolu ve všem. Všude kolem vidíte nějaké třenice, které jsou tak staré jako ty státy samotné. Ale v konečném důsledku jsme vždycky schopní dát se dohromady,“ říká Hodges a dodává: „Doufám, že Spojené státy se k tomu neotočí zády...“

Hodges nemá velký respekt ani k síle a schopnostem specializovaných částí ruské armády. „Jejich černomořská flotila? O té už ani nikdo nemluví. Ruské letectvo mělo být velkou výhodou, ale nedokázalo naplnit svůj nejdůležitější cíl. Takže si myslím, že bychom se měli přestat trápit tím, co dělá Rusko. To oni by se měli trápit tím, co děláme my,“ doplnil.

Nevěří ani příliš v nějakou mírovou dohodu s Moskvou. „V první řadě: jakákoliv dohoda s Ruskem bude porušena během několika hodin, pokud tam nebudeme mít nějakou skutečnou sílu, něco, co by je přinutilo skutečně dohodu dodržet.“

Která možnost je pravdivá, nedokáže říct. „Nevím,“ přiznává, „ale začíná to vypadat, že administrativě jde o nějakou větší dohodu s Ruskem. A Ukrajina v tom tak trošku překáží. Doufám, že se mýlím, protože to by byla opravdu zrada.“

Vychází v tomto názoru ze studia ruských dějin. „Máme staletí zkušeností. Nedodrží to, ale to není jen Putin, to je Rusko,“ varuje. „Ale řekněme, čistě teoreticky, že bude podepsána nějaká dohoda a všichni, včetně Ukrajiny a Evropy, se na všem shodnou. Pořád budete potřebovat nějakou sílu, která bude dohlížet na příměří. Nemohou to být mírové jednotky, protože když se řekne mírové jednotky, tak to jsou ty modré přilby v terénních autech. To není reálná síla připravená bojovat.“

Síla je podle Hodgese to jediné, co Rusko respektuje a co bere vážně, zopakoval. „Potřebujeme tam mít skutečně nějakou sílu, něco podobného, jako jsme měli v Bosně v roce 1995.“ Hodges považuje tehdejší nasazení vojáků za vzorové zejména tím, že jednotky měly jasně danou misi i přesně nastavená pravidla pro použití síly. „Všechny tyhle věci, díky kterým mohly zastrašit každého, kdo by se pokusil Daytonské mírové dohody porušit. Přesně to bychom potřebovali, ať už by ta dohoda o příměří (na Ukrajině) vypadala jakkoliv,“ zakončuje.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu na začátku článku.