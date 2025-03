ANO jednat chce, ale ne na „PR akcích“, řekl Metnar ke schůzce o obraně

ANO by výdaje mohlo navyšovat i nad rámec dvou procent HDP

Metnar naopak jako důkaz zájmu ANO o bezpečnostní otázky zmínil úterní schůzku prezidenta Petra Pavla s Andrejem Babišem na Pražském hradě. Podle něj chce hnutí debatu vést především na půdě Poslanecké sněmovny. ANO podporuje zvyšování obranného rozpočtu, avšak „účelně, hospodárně a transparentně“. K navyšování by podle něj mělo docházet podle růstu HDP, nikoli „automatem“.

Pokud by ANO po volbách sestavovalo vládu, drželo by se dvouprocentního podílu HDP na obranu, s možností dalšího navýšení, pokud by to bylo efektivní. „Dvě procenta nejsou strop, výdaje mohou jít i výše,“ dodal Metnar.

Současně však nepovažuje za reálné, aby Česko splnilo případný požadavek Donalda Trumpa na pět procent HDP na obranu. „Nechci naskakovat na každé prohlášení. Prezidenta Trumpa je třeba brát vážně, ale ne reagovat hystericky. I bezpečnost Evropy je v zájmu USA,“ poznamenal.