Česká armáda má dál posilovat, opozice má výhrady

Česká armáda by měla dál posilovat – ve výzbroji i personálu. Vláda chce, aby výdaje na obranu v následujících letech rostly tak, aby do roku 2030 dosáhly tří procent HDP. Podle prezidenta, tedy vrchního velitele ozbrojených sil, nejde jen o konkrétní číslo, ale o celkovou připravenost společnosti. A také o vůli lidí se do obrany země zapojit.

„Pojďme to udělat tak – teď začíná nový cyklus plánovaní v NATO – že si jasně naplánujeme, co by naše armáda všechno měla být, aby byla nejenom věrohodnou a obranyschopnou silou pro naši zemi, ale také... Náš díl do kolektivní obrany. A potom to převeďme do peněz a do času, ke kterému bychom těch schopností měli dosáhnout. To nám ukáže, jaké výše obranných výdajů pro naši vlastní bezpečnost bychom měli dosáhnout,“ řekl v rozhovoru pro ČT Pavel.