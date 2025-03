Vláda navýší kapitál EGAP kvůli podpoře úvěrů pro obranný průmysl

Vláda navýší kapitál Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) o 500 milionů korun. Peníze umožní zajistit záruky pro úvěry českého obranného průmyslu v objemu pěti miliard korun. Úvěry by měly přispět k rozšíření výrobních kapacit obranného průmyslu, řekli po středečním jednání vlády premiér Petr Fiala a ministr financí Zbyněk Stanjura (oba ODS).

České zbrojní firmy budou moct žádat EGAP o pojištění investičních úvěrů. Státní pojišťovna by tak převzala od bank část rizik, což by úvěry zlevnilo. Fiala zároveň zdůraznil, že podpora je návratná, nejedná se o dotace.

„Je to další program podpory obranného průmyslu, což je jeden z nezbytných kroků k posílení bezpečnosti Česka. Vedle zvyšování výdajů na obranu je důležité, abychom také posilovali výrobní kapacity našich firem,“ míní Fiala. Cílem je podle něj podpořit zejména malé a střední podniky, které mají ztížený přístup k bankovním úvěrům.

Stanjura doplnil, že vláda o programu diskutovala s Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu ČR a že objem peněz odpovídá aktuálním potřebám tuzemských zbrojních firem. Podpora ze strany EGAP podle něj začne fungovat v řádu několika týdnů.

Podle ministra financí pomůže program nejen ke zlepšení české obranyschopnosti, ale také posílí domácí ekonomiku. „Přispěje i k vytváření relativně dobře placených pracovních míst,“ uzavřel Stanjura.

Podle předsedy představenstva EGAP Davida Havlíčka jsou banky stále opatrné vůči financování sektoru obranného průmyslu. „Touto změnou jim dáváme najevo, že financování takových projektů má podporu české vlády a že je žádoucí. Podmínkou je, aby nové výrobní kapacity českých firem vznikaly na území Česka,“ uvedl.

EGAP loni pojistil export českých firem za víc než 41 miliard korun, například vývoz autobusů do Pobřeží slonoviny či letadel do Senegalu. Za celou dobu své existence EGAP podpořil vývoz českých firem za více než 1,1 bilionu korun. Pojišťovna má zkušenosti i s podporou českých zbrojních firem: v minulosti s její pomocí vyvezlo Aero Vodochody dvanáct cvičných letounů L39 NG do Vietnamu.