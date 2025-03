Sanační opatření v Hustopečích fungují, množství benzenu klesá, oznámil Hladík

Po odčerpání cisteren bude podle něj následovat odvětrání, teprve poté budou moci odborníci přistoupit k likvidaci. V další fázi po likvidaci poškozených a po mohutném požáru zdeformovaných cisteren, které se budou na místě rozstřihávat, se podle Hladíka přistoupí k odtěžování kolejového svršku a kontaminované zeminy. Jak dlouho budou sanační opatření trvat, zástupci štábu na místě odhadnout nedokázali.

Hasiči zachytili 360 tun benzenu

Ze sedmnácti cisteren naplněných 1020 tunami toxického benzenu, které v pátek havarovaly a většina z nich vzápětí vzplála, se podařilo hasičům zachytit 360 tun této látky. „Celkem 360 tun je celková hodnota zachyceného benzenu. Dvě cisterny se podařilo uchránit, požár je tak nezasáhl. Další tři cisterny byly sice zasaženy, ale látka z nich neunikla, přečerpali jsme je do náhradních. Šestá cisterna, to je to, co se postupně odčerpává z cisteren, které jsou mimo kolejový svršek,“ přiblížil šéf krajských hasičů Karel Kolářík.