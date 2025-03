V Hustopečích zbývá přečerpat čtyři cisterny

„Zbývá přečerpat čtyři cisterny. Dnes (v úterý) budou pokračovat práce na otevření cisteren a jejich odvětrání, v pondělí se podařilo odvětrat jednu cisternu. Při odvětrání záleží na počasí – pokud teplota klesne pod pět stupňů, benzen mění skupenství a páry padají opět k zemi,“ uvedl mluvčí drážních hasičů Martin Kavka. Hasiči Správy železnic v úterý budou také demontovat stožáry trakčního vedení.

Podle mluvčích krajských hasičů Lucie Balážové si v úterý hasiči místo zásahu rozdělili na tři úseky. „První úsek je pod Správou železnic, půjde o nakolejování vozů, které bude možné nakolejit, ty se budou poté postupně odvážet. Na druhém úseku budeme pracovat my, nyní se začne pokládat pěna kolem sloupů trakčního vedení, které byly poškozeny požárem a jsou položeny jak přes železniční trať, tak přes některé vagony. Budeme je postupně odstraňovat,“ uvedla.

Na třetím úseku se hasiči podle ní zaměří na ochranu životního prostředí, práce se budou soustředit na přilehlý rybník a potok. Podle navrhovaných opatření hydrogeologa udělají hasiči v tomto místě přerušovaný zářez v prostoru pole mezi tratí a jezerem a to do hloubky spodní hladiny vody. Odborníci tak budou moci zjišťovat přítomnost případných chemikálií a jejich vsakování. Podle mluvčí hasičů zůstávají na místě stále vydaná bezpečnostní opatření. „Do odvolání platí stejný režim a to nevětrat. Zásah stále probíhá, probíhá v nebezpečném prostředí s nebezpečnou látkou,“ doplnila Balážová.