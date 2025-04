V Čechách mrzlo víc než na Moravě. Kritická pro pěstitele bude i noc na pondělí

V noci mrzlo víc v Čechách, kde teploty v nížinách klesly nejčastěji na minus jeden až čtyři stupně Celsia, v údolích i k pěti stupňům pod nulu. Na Moravě a ve Slezsku bylo tepleji, minima se tam pohybovala většinou kolem minus jednoho stupně. Pomohl silnější vítr a větší oblačnost. Případné škody na kvetoucích stromech by tam nemusely být rozsáhlé, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Kritická pro pěstitele bude i noc na pondělí.

Nejtepleji bylo v Olomouci-Holicích, kde teplota neklesla pod nulu za celou noc. I na Moravě a ve Slezsku byly ale ranní teploty rozdílné – kde tolik nefoukalo, teploty klesly níž. „Doufáme, že se z případné úrody podařilo zachránit co nejvíce. Následující noc ještě bude mrazivá také, ale oblačnosti již bude více, bude ale zase méně foukat,“ dodali meteorologové. Portál Agrorisk pro jižní Moravu uvádí pouze nízké riziko poškození stromů mrazy.

Na Moravě a ve Slezsku pomohl ovocnářům vítr a zatažená obloha. „Na jihu Moravy dokonce na několika stanicích – třeba ve Strážnici nebo v Kobylí – klesla teplota pouze jen několik desetin pod nulu a na většině stanic se dostala maximálně na minus jeden stupeň Celsia. Podobná situace je i v nížinách na Olomoucku, Přerovsku a na Ostravsku. Zde by případné škody nemusely být rozsáhlé,“ uvedli meteorologové .

Úroda ovoce v Česku byla loni kvůli mrazům nejnižší za sto let

Řada sadařů na jihu Moravy stromy nechránila

„Řada sadařů se stromy nesnažila nijak ochránit, protože předpověď dávala naději, že mráz nebude příliš silný a nepotrvá dlouho. Pokud v sadech pálíte svíce v hodnotě čtyřicet tisíc korun na jeden hektar a ukáže se to jako zbytečné, máte pak pocit promrhané investice. V minulých letech už se to stalo,“ řekl předseda Ovocnářské unie Moravy a Slezska Ivo Pokorný.

„Situace v noci na neděli nebyla dramatická, teploty se pohybovaly mezi nulou a minus dvěma stupni po dobu asi čtyř nebo pěti hodin. Příznivá byla i relativní vlhkost vzduchu, takže je naděje, že k většímu poškození nedošlo," dodal Pokorný.

Ve prospěch sadařů podle něj hrál i stupeň vývoje květů, protože se ještě nevytvořily plůdky, které jsou na mráz citlivější než samotné květy. Na optimismus ohledně sklizně je ale podle něj ještě brzy. „Až do 15. května trvá období, kdy mohou hrozit noční mrazy. Do té doby nebudeme s jistotou vědět, jak to s úrodou bude,“ doplnil.