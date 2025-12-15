Česko bude dál svírat inverze


před 33 mminutami

Inverzní počasí se zataženým nebem bude v Česku pokračovat, teploty přes den budou většinou do pěti stupňů Celsia, v noci i pod nulou. Ojediněle se objeví mrholení a také mlhy, které mohou namrzat. Od čtvrtka se vyjasní a mírně oteplí. Na víkend se mraky vrátí a místy může slabě pršet. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Počasí bude určovat pokračující teplotní inverze, teplý vzduch proudí do Česka ve výšce a při zemi zůstává studený vzduch, uvedl ČHMÚ na sociální síti X.

„Šance aspoň na přechodně slunečnější počasí je ve čtvrtek, to se proudění vzduchu změní na jihovýchodní a k nám se dostane sušší vzduch a oblačnost se bude rozpouštět. Na většině míst převáží skoro jasná či dokonce jasná obloha. Přesto však budou místa, kde nízká oblačnost zůstane, především na Moravě. Od pátku se naše území opět začne zatahovat nízkou oblačností,“ doplnil.

Teploty se v pondělí a v úterý budou držet mezi nulou a čtyřmi stupni Celsia, ve středu může být přes den až pět stupňů. O pár stupňů tepleji v pondělí bude na Šumavě, v úterý a ve středu na východě Moravy a ve Slezsku.

Ve čtvrtek a v pátek se s vyjasněním lehce oteplí, teploměr může přes den ukázat až devět stupňů Celsia. Podobné to bude v místech se zmenšenou oblačností také o víkendu, kdy bude ale většinou již opět zataženo nebo oblačno a teploty tak nepřesáhnou sedm stupňů Celsia.

„Srážky v průběhu příštího týdne budou jen slabé, z nízké oblačnosti může mrholit, při teplotách pod nulou bude i mrznoucí mrholení. Také se občas budou objevovat mlhy a i ty mohou být mrznoucí,“ uvedli meteorologové. Slabý déšť o víkendu očekávají spíše jen v Čechách.

Prezident jmenuje vládu Andreje Babiše

Prezident Petr Pavel v pondělí v devět hodin jmenuje v navrhovaném složení vládu Andreje Babiše (ANO). Ten předal hlavě státu nominace ministrů do vlády ANO, SPD a Motoristů po svém jmenování minulý týden. Ze zdravotních důvodů mezi nimi chybí jméno poslance za Motoristy Filipa Turka. Pověření vést ministerstvo životního prostředí by měl místo něj dostat předseda Motoristů a pravděpodobný šéf diplomacie Petr Macinka.
06:50

Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o nastupující vládě

Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o nastupující vládě premiéra Andreje Babiše (ANO) složené z ministrů ANO, SPD a Motoristů, a jejím pondělním jmenování prezidentem Petrem Pavlem. Probrali také možnost konání voleb na Ukrajině, o které v úterý hovořil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Svůj komentář hosté přidali rovněž ke stavu levice v Česku. Debaty moderované Klárou Radilovou se zúčastnili komentátor z týdeníku Echo Daniel Kaiser, designérka Anna Marešová, herečka Barbora Štěpánová, novinář a komentátor Jindřich Šídlo a advokát Tomáš Sokol.
před 27 mminutami

Inverzní počasí se zataženým nebem bude v Česku pokračovat, teploty přes den budou většinou do pěti stupňů Celsia, v noci i pod nulou. Ojediněle se objeví mrholení a také mlhy, které mohou namrzat. Od čtvrtka se vyjasní a mírně oteplí. Na víkend se mraky vrátí a místy může slabě pršet. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Bezplatné parkování elektromobilů v Praze od nového roku končí. Jejich majitelé budou platit polovinu toho, co vlastníci aut se spalovacími motory a získají možnost nákupu další parkovací karty platné pro všechny modré zóny. Plug-in hybridy pak přijdou o veškeré úlevy. Změna má vést mimo jiné k uvolnění místa pro rezidenty, což prosazovaly hlavně jednotlivé městské části. Bezplatné parkování elektroaut bylo během letošního roku ukončeno třeba v Plzni. Naopak zvýhodnění stále nabízejí například v Českých Budějovicích, Ostravě nebo Liberci.
Deset michelinských hvězd si letos vysloužily tuzemské restaurace. Oceněné podniky lidé letos najdou ve více krajích. Společnost udílela také individuální ceny – za nejlepší servis, nejlepšímu someliérovi a mladému kuchaři. Restauratéři se shodují, že světové známé ocenění přitáhne domácí i zahraniční turisty a slouží jako motivace nejen pro kuchaře, ale také třeba farmáře. Zároveň může pomoci nalákat do oboru mladé lidi. Česko prostřednictvím státní agentury CzechTourism zaplatilo za tříletou smlouvu se společností Michelin přes třicet milionů korun.
V pražském Motole odstranili nádor v plicích díky 3D modelu

Trojrozměrný model jako pomůcka hrudních chirurgů pro plánování operace. Na milimetr přesně dokáže zobrazit, kde se nachází nádor. Díky tomu ho pak lékaři můžou šetrněji odstranit. 3D vizualizaci využili v pražském Motole zatím u dvou pacientů. Počítají ale, že ji do budoucna budou používat mnohem častěji.
„Tak, jsem svobodný. Fajn.“ Před 90 lety abdikoval TGM

Přesně před 90 lety abdikoval prezident Tomáš Garrigue Masaryk. První hlava československého státu se v polovině třicátých let minulého století potýkala se zdravotními problémy i s hledáním svého nástupce, kterým se nakonec stal Edvard Beneš.
Turek nemá podle Šebelové ve vládě co dělat. Je to klasický politik emotivního rázu, míní Foldyna

Předsedkyně poslanců hnutí STAN Michaela Šebelová doufá, že kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek ve vládě nebude. Nemá na to podle ní morální kredit. „Pokud je opravdu Andrej Babiš (ANO) chlap a hne se v něm svědomí, tak Turkovo jméno nikdy na Hrad nepřinese, ale problém je v tom, že potřebuje hlasy Motoristů k nevydání,“ podotkla. Kdyby byl Turek tak špatným člověkem, nebude v Evropském parlamentu a nebude mít preferenční hlasy, jaké měl, řekl poslanec SPD Jaroslav Foldyna. Domnívá se, že Turek je klasický politik, zřejmě emotivního rázu, který říká věci na rovinu. Hosté Duelu ČT24 moderovaného Janou Peroutkovou debatovali také o vztazích USA a Evropy nebo o ruské invazi na Ukrajinu.
