O víkendu hrozí silné mrazy, meteorologové se bojí o ovoce

Do Česka může o víkendu dorazit velmi studený arktický vzduch, v noci bude mrznout. Letošní úroda meruněk, případně dalších už kvetoucích ovocných stromů je tak s velkou pravděpodobností opět v ohrožení. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) uvedl, že kritické by mělo být hlavně nedělní ráno a následující noci na začátku příštího týdne. Jak moc teploty klesnou pod nulu, budou meteorologové ještě v příštích dnech upřesňovat.

Zatím ale vědci neznají přesné teploty, nejsou tedy schopní říct, jak hluboko teploty klesnou. To ukážou až upřesněné předpovědi, které meteorologové nabídnou ke konci pracovního týdne. Zatím evropské modely naznačují, že by teploty mohly klesat až k pěti stupňům pod nulou.

„Na řadě míst už jsou zejména meruňky rozkvetlé a déletrvající mrazy by jim mohly výrazně ublížit. Druhá polovina pracovního týdne navíc bude velmi teplá, ve čtvrtek a v pátek budou v nižších polohách teploty stoupat i výrazně nad 15 stupňů Celsia a bude většinou slunečno,“ uvedl ČHMÚ na svém facebookovém profilu.

„Pravděpodobnost vpádu arktického vzduchu během nadcházejícího víkendu se výrazně zvýšila. Letošní úroda (nejen) meruněk tak bude s velkou pravděpodobností (opět) v ohrožení. Bude ale záležet na tom, do jaké míry se bude v noci vyjasňovat, a tím pádem, jak moc teploty klesnou,“ varoval v úterý Český hydrometeorologický ústav.

Už během pátku začne od severovýchodu přibývat v Česku oblačnost, v sobotu se nebe zatáhne a místy se vrátí také přeháňky, které mohou být od středních poloh sněhové. Nejvyšší denní teploty meteorologové předpovídají na sobotu do 13 stupňů Celsia, v dalších dnech jen do osmi stupňů, v noci a k ránu budou od neděle klesat pod bod mrazu.

Meruňky například na jižní Moravě vykvetly zhruba v polovině minulého týdne, což je o tři týdny později než v loňském extrémním roce a o pár dnů později, než je průměr posledních let. Stále je to podle pěstitelů dost brzo na to, aby se na nich mrazíky podepsaly. „Vykvetly už i pozdní odrůdy. Možná ještě začnou kvést někde v týdnu broskve, ale další ovoce zatím nikoliv," řekl v pondělí pro ČTK předseda Ovocnářské unie Moravy a Slezska Ivo Pokorný.

Ovocnáře trápí jarní mrazy v posledních letech opakovaně. Loni zmrzlo téměř všechno ovoce v Čechách, na Moravě byla situace lepší, ne však dobrá. Větší pravděpodobnost poškození kvetoucích stromů jarními mrazy se podle meteorologů zvyšuje s postupujícími klimatickými změnami.