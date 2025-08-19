Zatímco v americkém Washingtonu se mezi lídry západního světa jednalo o míru, Ukrajinu ruský diktátor Vladimir Putin a jeho invazní armáda opět zasypali drony a raketami. „Nejradši bych je za to roztrhala na kousky. Co k tomu říct. Jsou to zvířata. V noci se nevyspíme, pořád se bojíme,“ neskrývá hněv obyvatelka Záporoží Maria, se kterou natáčel štáb ČT. Sílící ruské útoky doprovázejí zatím nejrychlejší postup ruské armády od loňského listopadu a mrtvých i přes slova o míru přibývá.
Jsou to zvířata, pořád se bojíme, zní v ostřelovaném Záporoží
Úterní rozbřesk v Kremenčuku byl zahalený v dýmu po ruském útoku. Jako by se ve vzdáleném Washingtonu nejednalo o míru. Moskva znovu podnikla masivní útok – jeden z největších za srpen. Některé z 270 dronů zamířily i do Vasylkivky v Dněpropetrovské oblasti a zasáhly školu. „V pět ráno na školu zaútočili čtyřmi šáhedy,“ popisuje situaci vedoucí vzdělávacího odboru okresu Sinelkovskij Oleg Prohonyj.
Tentokrát se noc obešla bez ztrát na životech. Předešlou, kdy svět upřel pozornost na Bílý dům, ale Rusko znovu zabíjelo. Zahynulo deset lidí, tři z nich v Záporoží, kde štáb ČT natáčel. Raketa Iskander dopadla ráno na hustě zabydlenou periferii. „Nejradši bych je za to roztrhala na kousky. Co k tomu říct. Jsou to zvířata. V noci se nevyspíme, pořád se bojíme,“ nebere si servítky obyvatelka Záporoží Maria.
Torzo autobusové zastávky a ohořelé zboží jsou důkazem, že útok mířil opět na civilisty – a to v době, kdy byl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve Washingtonu. Ten přitom neustále opakuje, že Rusko nedává najevo vůli válku zastavit a po boku evropských partnerů volá po ukončení úderů v době diplomatických jednání.
„Za slovy nejsou žádné reálné činy“
Sílící ruské útoky doprovázejí zatím nejrychlejší postup ruské armády od loňského listopadu. Mrtvých přibývá. I v Záporoží padlé připomínají fotografie. Poklonit se jich památce přišla i lékařka Taťjana. „To je syn kolegyně – lékařky. Znala jsem ho, byl ze čtyř dětí a umřel na frontě,“ vzpomíná s brekem lékařka.
Stejně jako miliony Ukrajinců čtvrtým rokem války hledá naději jen stěží. Nevidí ji ani v jednáních v Bílém domě. „Ztrácím víru, když vidím, že za slovy nejsou žádné reálné činy, tak mám pocit, že je to celé podvod,“ stěžuje si na neakceschopnost Západu a jeho politiků lékařka.
Kyjevská vláda ale mluví o posunu. Nadále se odmítá vzdát zbývajících svobodných částí Donbasu. Při jednání s Ruskem hodlá vycházet ze současné frontové linie a trvat na bezpečnostních zárukách. Kreml zatím mlčí. Ukrajina na odpověď čeká a spolu s ní i Taťjana.