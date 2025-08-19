Bezstarostný dětský svět se ukrývá několik metrů pod podlahou školky v Kramatorsku. Jen v relativním bezpečí tam vyrůstá budoucí generace ostřelovaného města, které se nachází necelých dvacet kilometrů od fronty. Jeho obyvatelé s obavami vyhlížejí závěry jednání o možném míru v rusko-ukrajinské válce.
Žáci z ostřelované školky na Ukrajině prožívají dětství v krytu
„Nemají depresivní stavy. Už si tak zvykly žít. Jsme tu jako v normální školce,“ sdělila učitelka Margarita. Pracuje v jediné fungující mateřince ve městě, ty ostatní musely zavřít, protože neměly kryt. Starají se tam o tři desítky dětí. Mezi nimi je i Alisa. Její otec jako záchranář vyjíždí na místa ruských úderů. „Někdy si u táty v práci kreslím,“ svěřila se Alisa.
„Kvůli častým poplachům tráví děti většinu času v podzemním krytu. Ven se dostanou kolikrát jen na pár desítek minut denně. Když se rozezní sirény, učitelky musí rychle reagovat a odvést děti do bezpečí,“ přiblížila zpravodajka ČT Barbora Maxová.
Výhled na konec války
Domovy obyvatel Kramatorsku leží v centru geopolitické hry ruského vládce Vladimira Putina. A ženy s dětmi vyhlížejí konec války, před dvěma týdny tam ale dopadla za denního světla klouzavá bomba na jeden z obytných domů.
Na dohled odtud žije i Valentyna, která do Kramatorsku utekla z okupovaného Doněcku a chce zůstat Ukrajinkou. Klíčová jednání sleduje se skepsí. „Putin a Trump by radši měli sedět tady na zápraží a nemotat se do politiky,“ dodala.
„Kramatorsk je největším městem na Donbasu, které ještě nemá pod kontrolou ruská armáda. Pravidelně na něj útočí a postupně ho odstřihává od silničních tahů. Kramatorsk je navíc klíčovým bodem ukrajinské obranné linie, a proto se ho prezident Volodymyr Zelenskyj odmítá vzdát stejně jako ostatních nedobytých částí Doněcké oblasti,“ přiblížila Maxová.
Život je ve městě stále těžší. Ruské údery zničily potrubí. Alexander a jeho žena se tak musí vydávat pro pitnou vodu poplachům navzdory. Opustit Kramatorsk nemohou. Nemají kam jít – a věří v diplomatické řešení.
„Ukrajina má být Ukrajina. Rusko má být Rusko. Prožili jsme na Ukrajině celý život a nechceme ji opouštět,“ svěřil se Alexander. Jenže zálusk Moskvy na celý Donbas se od počátku invaze nemění. A tak Alexandrovi ani ostatním nezbývá nic jiného než doufat.