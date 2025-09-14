Ukrajinská armáda zaútočila na rafinerii v Kiriši na jihu Leningradské oblasti v Rusku, uvedl server Ukrajinska pravda s odkazem na prohlášení ukrajinského velení. Gubernátor regionu Alexandr Drozdenko tvrdí, že v zařízení, které patří k největším v zemi, vypukl požár. Napsal to na Telegramu.
Ukrajina oznámila útok na ruskou rafinerii
„Operaci společně provedly speciální jednotky spolu s jednotkami bezpilotních systémů,“ uvedlo ukrajinské velení podle serveru Ukrajinska pravda.
Agentura Reuters napsala, že rafinerie, v níž už se podle ruských činitelů podařilo plameny uhasit, patří společnosti Surgutněftěgaz a ročně zpracuje 17,7 milionu tun ropy. To představuje 6,4 procenta celkového množství ropy zpracované v Rusku.
Za cíl útoků si ukrajinská armáda ruské rafinerie opakovaně volí ve snaze omezit Moskvě příjmy z prodeje ropy, které pak Rusko využívá k financování přes tři a půl roku trvající plnohodnotné války proti Ukrajině. Rafinerie v Kiriši se stala terčem ukrajinského útoku už v minulosti. V březnu poškodily padající trosky dronů jednu z nádrží.