Rusko v noci na středu provedlo další rozsáhlý vzdušný útok na Ukrajinu. Použilo při něm 502 dronů a 24 střel s plochou dráhou letu, informovalo ukrajinské letectvo. Zásahy utrpěla železniční a energetická infrastruktura. Kvůli útoku vzlétly v Polsku stíhačky. Rusko tvrdí, že jeho vojska pronikla do centra Kupjansku a ovládají polovinu tohoto města v ukrajinské Charkovské oblasti. Ukrajinci to zatím nekomentovali.
Ukrajina se v noci ocitla pod rozsáhlým vzdušným útokem
Ve městě Znamjanka, které je významným železničním uzlem v Kirovohradské oblasti, ruský dronový útok zranil pět lidí, uvedl šéf tamní vojenské správy Andrij Rajkovyč. Poškozeno bylo podle něj osmadvacet obytných domů, přičemž jeden byl zcela zničen.
Ukrajinská státní železniční společnost Ukrzaliznycja zmínila, že při ruském útoku na železniční infrastrukturu byli zraněni čtyři drážní pracovníci. Řada vlaků musela být odkloněna na objízdné trasy a spoje nabírají mnohahodinová zpoždění.
V Černihivské oblasti na severu Ukrajiny připravil ruský útok více než 30 tisíc domácností o dodávky elektrického proudu, informoval šéf tamní vojenské správy Vjačeslav Čaus.
Podle ukrajinského letectva použilo Rusko při útoku 502 útočných dronů Šáhed a dalších typů bezpilotních prostředků a také šestnáct střel s plochou dráhou let Kalibr a osm střel Ch-101. Zneškodněno bylo na 430 dronů, čtrnáct střel Kalibr a sedm Ch-101. Celkem čtrnáct blíže nespecifikovaných míst zasáhly dohromady tři střely a více než šedesát dronů.
Kvůli nočnímu vzdušnému útoku ruských sil na západní oblasti Ukrajiny vzlétla polská a spojenecká letadla, aby chránila polský vzdušný prostor, oznámila podle agentury Reuters polská armáda. K podobnému kroku tamní letectvo sahá opakovaně.
Zelenskyj: Putin dává najevo svou beztrestnost
„(Ruský vůdce Vladimir) Putin demonstruje svou beztrestnost. A to rozhodně vyžaduje reakci světa. Jen kvůli nedostatečnému tlaku, především na válečnou ekonomiku, Rusko pokračuje v této agresi,“ napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na Telegramu s tím, že právě o mezinárodním tlaku na Moskvu bude ve středu jednat v Kodani na summitu se severskými a pobaltskými zeměmi.
V ruské Rostovské oblasti byly podle Ruských drah kvůli dronu, který dopadl poblíž vlakového nádraží, přerušeny dodávky proudu a zpožděny byly desítky vlaků.
Ukrajina se čtvrtým rokem brání Rusku ve válce rozpoutané na rozkaz Putina. Terčem intenzivních ruských vzdušných úderů se stává opakovaně.
Vývoj na frontě
Ruské ministerstvo obrany ve středu prohlásilo, že jeho jednotky obsadily „přibližně polovinu“ města Kupjansk v Charkovské oblasti, zhruba 120 kilometrů od města Charkov. Resort zveřejnil video pořízené dronem, na kterém je vidět voják stojící na silnici s ruskou vlajkou v ruce.
Agentura Reuters k tomu poznamenala, že nemohla tuto zprávu z bojiště nezávisle ověřit. Ukrajinská strana dosud zprávu nekomentovala.
Kupjansk je železniční uzel, jehož se Rusové zmocnili zkraje své rozsáhlé invaze, kterou zahájili v únoru 2022. Ukrajinci ale město po několika měsících při bleskové protiofenzivě v oblasti osvobodili a nyní představuje jednu z bašt ukrajinské obrany v Charkovské oblasti. Průnik do města, v němž před válkou žilo na 25 tisíc lidí, oznámila ruská armáda již v listopadu loňského roku.
Nejtvrdší boje se už měsíce vedou v okolí města Pokrovsk v Doněcké oblasti. Ruská armáda se ho snaží obsadit a v současnosti se k němu stahuje ze tří stran.