Jámy plné utraceného skotu trápí Maďary i Slováky, lidé se bojí znečištění vod

Maďarské úřady čelí otázkám kvůli opatření proti slintavce a kulhavce. Z jam, do kterých zakopávají utracený skot, unikaly na povrch plyny i tekutina připomínající krev. Podle hygieniků jde o bezpečný proces, obyvatelé blízkých vesnic ale protestují. Obavy to zvýšilo i na sousedním Slovensku – a to v oblastech, kde stát rovněž dobytek ukládá pod zem.

Obavy jsou i na Slovensku

Policie má pořízené nahrávky za možný trestný čin, část veřejnosti zase za doklad, jak riskantní je podobná likvidace. Nahrávka znejistila i sousední Slovensko. Richard Nimsch (nestr.) řídí obec Velké Leváre, která se nachází poblíž místa, kde tisíce těl rovněž skončily pod zemí. „Naše obavy souvisí s tím, že jen dva kilometry odtud se nachází náš vodní zdroj, z kterého je zásobovaná obec,“ popisuje.

Stát zakopává těla ve dvou vojenských obvodech. V Levicích a v Záhoří. Na obou místech slíbil pravidelnou kontrolu spodních vod. „Pokud by došlo ke znehodnocení tohoto vodního zdroje, znamenalo by to nouzové zásobování obyvatel vodou prostřednictvím cisteren, což si neumím představit. Naše obec má 3700 obyvatel,“ upozorňuje starosta Nimsch.

Ministr životního prostředí Tomáš Taraba (za SNS) ujišťuje, že ke kontaminaci nedojde. „Vodohospodářský úřad může garantovat, že ta lokalita je z hlediska spodních vod v pořádku,“ podotýká.

Vláda zároveň tvrdí, že zakopala skot hlouběji. Podobné vývěry jako v Hegyeshalomu by tak prý v Záhoří neměly hrozit. To, co ale probublává na povrch už teď, je nejistota. Minimálně u části obyvatel.