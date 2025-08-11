Severní Korea se ohradila proti společnému vojenskému cvičení Spojených států a Jižní Koreje. Podle Pchjongjangu jde o „přímou vojenskou provokaci“, pohrozil také protiopatřeními. Prohlášení přichází v době zdánlivého uvolnění napětí mezi Severní a Jižní Koreou, podotkla agentura Reuters.
KLDR protestuje proti vojenskému cvičení Soulu s Washingtonem
Severokorejský ministr obrany No Kwang-čol uvedl, že armáda má „absolutní poslání“ bránit národní bezpečnost před rozsáhlými cvičeními. Ty by měly začít 18. srpna a trvat jedenáct dní, spojenci však již naznačili, že by se cvičení mohlo z větší části odložit kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám.
Odložení vnímala některá média jako reakci nového liberálního jihokorejského prezidenta I Če-mjonga na zmírnění napětí s Pchjongjangem. Nový prezident také začal usilovat o navázání komunikace se severním sousedem.
Podle komunistické země představují plány na cvičení „reálnou a nebezpečnou hrozbu“ pro stát. „Ozbrojené síly KLDR se vypořádají s válečnými cvičeními USA a Jižní Koreje důrazným a rozhodným protiopatřením a budou přísně uplatňovat své suverénní právo,“ prohlásil No v pro státní tiskovou agenturu KCNA.
Šéf severokorejského resortu obrany také tvrdí, že cvičení dalším důkazem konfrontačních záměrů obou zemí, které dle propagandy KLDR „vyvolávají nepřátelství a dále destabilizují bezpečnost v regionu“.
Jaderné provokace
Pchjongjang už v minulosti označil vojenská cvičení Jižní Koreje a Spojených států za „přípravu“ na jadernou válku na Korejském poloostrově. Naproti tomu však KLDR pravidelně provádí řadu raketových testů a cvičení s ostrou municí.
Podle zástupců jihokorejské a americké diplomacie bude každoroční cvičení testovat velení a mobilizaci vojsk, země se odvolávají na „vylepšenou bezpečnostní strategii proti zvýšené hrozbě jaderné války ze strany KLDR“.
Vztahy mezi zeměmi oddělenými 38. rovnoběžkou se v minulých letech dle komentátorů propadaly. Stojí za tím zejména severokorejské úsilí ve vývoji jaderných útočných kapacit a dramatické posílení vojenských vztahů s Ruskem.
Přestože Pchjongjang veřejně odmítl obnovené nabídky Soulu a Washingtonu k dialogu, podnikal kroky, které byly vnímány jako částečné opětování některých jihokorejských snah o zmírnění napětí, připomněla agentura Reuters.