Srážka vlaku s nákladním autem ve Stráži nad Nisou před dvěma lety zranila dvacet jedna lidí a způsobila škodu téměř šest milionů korun. Vyšetřování příčiny nehody stále není u konce. Drážní inspekce došla k závěru, že za nehodu může řidič, protože vjel na koleje, přestože blikala červená. Naopak policie tvrdí, že červená neblikala a že řidič za nehodu nemůže. Ani na veřejně přístupném záznamu není vidět, že by výstražná světla svítila.
Závěry vyšetřování nehody na přejezdu ve Stráži nad Nisou se liší i po dvou letech
„Za nás jednoznačně vyplývá ze záznamu, že světelná signalizace fungovala a žádný videozáznam nám nedoložil opak,“ řekl generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera. Jenže policejní vyšetřovatelé došli k opačnému závěru. I proto řidiče nákladního vozu nakonec z obecného ohrožení neobvinili a řízení proti němu odložili.
„Z odborného vyjádření z oboru kriminalistika, odvětví videozáznamů (…), je zjištěno, že (…) není patrné přerušované svícení červených světel (…), naopak je patrné přerušované svícení bílého světla, tedy pozitivní signál,“ uvedla policie ve svém usnesení.
O nefunkčních světlech mluvili i svědci
Jednatel firmy Bagro Trans, které patřilo nákladní auto z nehody, dodal, že se objevila řada svědků, kteří potvrdili, že zabezpečovací zařízení ve chvíli přejezdu vozidla skutečně nefungovalo. Ještě dva dny po nehodě natočila kamera České televize problémy se signalizací. Chvíli bílé světlo blikalo, pak přestalo a pak zase blikalo.
Dva měsíce po nehodě nechala Správa železnic signalizační zařízení modernizovat nejen na tomto přejezdu, ale i dalších dvou ve Stráži nad Nisou.
Oficiálně policisté nehodu zatím neuzavřeli. Jiného podezřelého ale podle usnesení, které poslali řidiči nákladního auta, nemají.