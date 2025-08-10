Civilní obrana v Pásmu Gazy tvrdí, že izraelská armáda v neděli v regionu zabila 27 lidí, přičemž jedenáct z nich zastřelila, zatímco čekali na distribuci humanitární pomoci u center Humanitární nadace pro Gazu (GHF), kterou podporují Spojené státy a Izrael. Premiér židovského státu Benjamin Netanjahu se má v neděli před mimořádným zasedáním Rady bezpečnosti OSN vyjádřit ke svému plánu obsadit město Gaza, uvedla agentura AFP.
Civilní obrana v Pásmu Gazy hlásí mrtvé, některé z nich u center pomoci
Netanjahu čelí velkému tlaku doma i v zahraničí. V Izraeli panuje znepokojení stran osudu izraelských rukojmí, která jsou stále v zajetí Hamásu. V zahraničí židovský stát čelí kritice kvůli zdevastovanému Pásmu Gazy, kde podle OSN více než dva miliony Palestinců ohrožuje rozsáhlý hladomor, jelikož Izrael neumožňuje proudění dostatečného množství humanitární pomoci do enklávy.
Izraelský premiér na tiskové konferenci v 15:30 SELČ promluví k zahraničnímu tisku, uvedla jeho kancelář. Bude to poprvé od chvíle, kdy bezpečnostní kabinet židovského státu v pátek schválil plán na obsazení města Gaza. Zprávy o plánu vyvolaly rozhořčení v mnoha zemích a Rada bezpečnosti OSN svolala mimořádnou schůzi na nedělních 16:00 SELČ.
Izraelský plán vyvolal kritiku ze strany OSN, Velké Británie, Francie, Ruska i dalších zemí. Německo reagovalo oznámením, že neschválí žádný další vývoz zbraní, které by Jeruzalém mohl použít při své ofenzivě v Pásmu Gazy. Podle kritiků je plán v rozporu s mezinárodním právem a povede k dalšímu krveprolití a vysídlení Palestinců.
Plán v Izraeli čelí odporu rodin rukojmí, které ho vnímají jako rozsudek smrti nad svými blízkými. Hamás podle AFP varoval, že obsazení města Gaza povede k tomu, že se rukojmí stanou oběťmi. V sobotu proti rozhodnutí protestovaly tisíce lidí v Tel Avivu.
Kritika ze strany krajní pravice
Plán si také vyžádal kritiku ze strany krajně pravicových politiků. Ministr financí Bezalel Smotrič v sobotu Netanjahua a bezpečnostní kabinet označil za slabé a vyzval k anexi velkých částí Pásma Gazy.
„Dosáhnout vítězství je možné. Chci celou Gazu, předání a kolonizaci,“ pronesl v neděli krajně pravicový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir v izraelském rádiu. Ministr rovněž na sociální síti X napsal, že vyzve Netanjahua k rozpuštění Palestinské autonomie, která působí na okupovaném Západním břehu Jordánu.