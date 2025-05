České firmy nepůjde při dostavbě Dukovan obejít, řekl Vlček

Korejská společnost KHNP podepsala první závazné smlouvy o budoucí spolupráci s českými firmami na výstavbě nových bloků v Dukovanech. Měly by mít na starosti až šedesát procent obří zakázky. Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem ujistil, že samotný kontrakt obsahuje záruky, aby tuzemské firmy nebylo možné obcházet.

Vlček: Nemůžeme čekat na soud

Vlček ubezpečuje, že tendr je nastaven velmi kvalitně, a věří, že podepisování dohod o smlouvách budoucích má smysl. „Pokud to s projektem myslíme vážně, musíme zároveň dělat velmi konkrétní kroky, abychom další práci, která s tím souvisí, poctivě odpracovali a nečekali, jak dopadne soud,“ řekl. Podle Vlčka nabývají již nyní podepsané dokumenty „určité právní relevance“.

Smlouvy však mají ustanovení, která říkají, že pokud by se hlavní kontrakt neuzavřel, pozbývají platnosti a firmy si tak nemohou být jisté, zda k jejich zapojení do projektu vůbec dojde. Podle Vlčka jde o standardní postup a vláda dělá „vše, co je v jejích silách“.