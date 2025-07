Osm set milionů za jedenáct centimetrů keramiky. Věstonickou venuši našli před sto lety

Události: 100 let od objevu Věstonické venuše

Věstonická venuše je pravěký artefakt, o jeho smyslu, původu a účelu se vědci dohadují už sto let. Právě 13. července 1925 ji totiž objevil tým archeologa Karla Absolona.

Ležela v ohništi, vypadala jako dva kusy ohořelého dřeva. Obalená blátem rozhodně nepůsobila jako něco, co proslaví Dolní Věstonice po celém světě. Rozbitá na dvě poloviny se snadno vešla do dlaně muže, který ji zvedl poprvé za dvacet tisíc let. Věstonickou venuši objevili přesně před sto lety.

Patrně nejznámější český archeologický nález a nejstarší známý umělecký předmět z keramiky na světě objevil tým vědců vedený Karlem Absolonem v jednom z pravěkých ohnišť na sídlišti lovců mamutů mezi Pavlovem a Dolními Věstonicemi na jižní Moravě. Ležel tam společně s kamennými nástroji a zvířecími kostmi. Sošku dnes uchovává Moravské zemské muzeum v Brně (MZM), vystavována je pouze ojediněle a v běžné expozici je nahrazena kopií. Její hodnotu stanovili v roce 2004 američtí starožitníci na 40 milionů dolarů, v přepočtu asi 840 milionů korun.