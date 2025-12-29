Lední medvědice adoptovala sirotka. Vědci popsali výjimečný případ

Vědci v severní Kanadě pořídili videozáznam volně žijící samice ledního medvěda, která kromě svého vlastního mláděte pečuje o další, adoptované mládě. Podobné případy jsou přitom velmi vzácné, informovala agentura AFP.
Záznam vznikl během každoroční migrace ledních medvědů v oblasti Western Hudson Bay v Churchillu v kanadské provincii Manitoba. Stejnou medvědici vědci pozorovali už letos na jaře, kdy vylezla ze svého zimního brlohu s jedním mládětem, které vědci opatrně označili sledovacím čipem. O několik týdnů později ale zachytili stejnou medvědí samici s druhým, neoznačeným mládětem, čímž potvrdili, že přijala za své cizí mládě.
„Osvojení mláděte je u ledních medvědů relativně vzácné,“ řekl vědec Evan Richardson z kanadského ministerstva pro životní prostředí a klimatické změny.
V rámci studie populace ledních medvědů, kterou tento resort provádí posledních 45 let, bylo zdokumentováno jen třináct podobných případů. Ve sledované oblasti žije asi 4600 ledních medvědů, informoval zpravodajský server BBC News.
Příběh medvědího sirotka
Vědci nevědí, co se stalo s původní matkou mláděte. Ovšem to, že se ho ujala jiná medvědice, značně zvyšuje šance medvíděte dožít se dospělosti. Mláďata ledních medvědů zůstávají s matkami zhruba do věku dvou a půl let, podotýká AFP.
Mláďatům na záznamu, který vědci pořídili, je asi deset až jedenáct měsíců, takže se samicí zřejmě zůstanou ještě více než rok a půl. Podle sledovacího čipu je nyní medvědice s mláďaty na mořském ledu, kde je bude učit, jak se loví tuleni a jak přežít v tomto drsném prostředí.