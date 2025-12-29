Lední medvědice adoptovala sirotka. Vědci popsali výjimečný případ


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK, AFP

Vědci v severní Kanadě pořídili videozáznam volně žijící samice ledního medvěda, která kromě svého vlastního mláděte pečuje o další, adoptované mládě. Podobné případy jsou přitom velmi vzácné, informovala agentura AFP.

Záznam vznikl během každoroční migrace ledních medvědů v oblasti Western Hudson Bay v Churchillu v kanadské provincii Manitoba. Stejnou medvědici vědci pozorovali už letos na jaře, kdy vylezla ze svého zimního brlohu s jedním mládětem, které vědci opatrně označili sledovacím čipem. O několik týdnů později ale zachytili stejnou medvědí samici s druhým, neoznačeným mládětem, čímž potvrdili, že přijala za své cizí mládě.

Načítání...

„Osvojení mláděte je u ledních medvědů relativně vzácné,“ řekl vědec Evan Richardson z kanadského ministerstva pro životní prostředí a klimatické změny.

V rámci studie populace ledních medvědů, kterou tento resort provádí posledních 45 let, bylo zdokumentováno jen třináct podobných případů. Ve sledované oblasti žije asi 4600 ledních medvědů, informoval zpravodajský server BBC News.

Příběh medvědího sirotka

Vědci nevědí, co se stalo s původní matkou mláděte. Ovšem to, že se ho ujala jiná medvědice, značně zvyšuje šance medvíděte dožít se dospělosti. Mláďata ledních medvědů zůstávají s matkami zhruba do věku dvou a půl let, podotýká AFP.

Mláďatům na záznamu, který vědci pořídili, je asi deset až jedenáct měsíců, takže se samicí zřejmě zůstanou ještě více než rok a půl. Podle sledovacího čipu je nyní medvědice s mláďaty na mořském ledu, kde je bude učit, jak se loví tuleni a jak přežít v tomto drsném prostředí.

Výběr redakce

Mírový plán počítá s bezpečnostními zárukami USA na patnáct let, řekl Zelenskyj

Mírový plán počítá s bezpečnostními zárukami USA na patnáct let, řekl Zelenskyj

před 2 mminutami
V Turecku zemřeli při zásahu proti Islámskému státu tři policisté

V Turecku zemřeli při zásahu proti Islámskému státu tři policisté

před 18 mminutami
„Čínská Havaj“ chce přilákat zahraniční investice nulovými cly

„Čínská Havaj“ chce přilákat zahraniční investice nulovými cly

před 1 hhodinou
Čína zahájila vojenské manévry u Tchaj-wanu

Čína zahájila vojenské manévry u Tchaj-wanu

03:42Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Na jihu Mexika vykolejil vlak, zahynulo nejméně třináct lidí

Na jihu Mexika vykolejil vlak, zahynulo nejméně třináct lidí

před 2 hhodinami
Srbské studentské hnutí usiluje o předčasné volby

Srbské studentské hnutí usiluje o předčasné volby

před 3 hhodinami
V kosovských volbách zvítězila strana premiéra Kurtiho

V kosovských volbách zvítězila strana premiéra Kurtiho

06:22Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Možná mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou se podle Trumpa výrazně přiblížila

Možná mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou se podle Trumpa výrazně přiblížila

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Lední medvědice adoptovala sirotka. Vědci popsali výjimečný případ

Vědci v severní Kanadě pořídili videozáznam volně žijící samice ledního medvěda, která kromě svého vlastního mláděte pečuje o další, adoptované mládě. Podobné případy jsou přitom velmi vzácné, informovala agentura AFP.
před 1 hhodinou

Bezhlavá těla ve slovenském pravěkém „velkoměstě“ jsou objev dekády, říká vědkyně

Většinou přízemní domy, malebný kostelík, továrna na automobilové díly. Ve slovenském městě Vráble ležícím asi dvacet kilometrů jihovýchodně od Nitry nic neukazuje na to, že se právě tady nacházelo jedno z největších osídlení pravěkého světa a lokalita z doby kamenné, která poslední roky vydává jeden zajímavý archeologický objev za druhým. Začalo to přitom nenápadně.
včera v 10:00

Skalpovali asi i Slované. Nová studie nabízí historii lidských trofejí

Snad žádný dobrý western se neobejde bez skalpování nepřátel. Pro Čechy exotická praktika, kterou znají zřejmě především z knih a filmů o Divokém západě má přitom své kořeny i v Evropě a mnohem hlouběji než v době bojů původních Američanů s bílými kolonizátory. Zároveň se kolem skalpování dlouhodobě šíří řada mýtů. I ty chce vyvracet nová obsáhlá kniha věnovaná právě těmto vlasovým trofejím.
27. 12. 2025

Únavový syndrom by se mohl dát rozpoznat z krve, ukazuje nový test

Vyčerpání i projevy podobné chřipce, tak vypadají možné příznaky chronického únavového syndromu. Podle odhadů v Česku žijí desítky tisíc lidí s tímto onemocněním. Chronický únavový syndrom se nejčastěji objeví v mladém a středním dospělém věku. Stanovení diagnózy je ale velmi obtížné a nemocní se často setkávají s nedůvěrou a nepochopením. I proto se vědci v zahraničí snaží vyvinout diagnostickou metodu, která by nemoc potvrdila třeba z odběru krve.
26. 12. 2025

Věčné chemikálie vymizí z obalů i oblečení. Důvodem jsou zdravotní rizika

Potravinové obaly, nepromokavé oblečení a nebo impregnační spreje. Všech těchto výrobků se bude brzy týkat zákaz takzvaných „věčných chemikálií“. Ten začne platit příští rok a zavádí harmonogram, kdy by první výrobky s těmito chemikáliemi měly mizet z trhu. Důvodem zákazu jsou zdravotní rizika, která tato skupina chemikálií přináší.
25. 12. 2025

Ženy poznají nemoc podle obličeje lépe než muži, ukázala studie

Lidé mají pozoruhodnou vlastnost rozpoznat projevy nemocí jenom podle změn fyzického vzhledu, a to i podle drobných náznaků, jako jsou pokleslá víčka, bledé rty nebo méně prokrvené tváře. Většinu těchto náznaků jsou lidé schopní rozeznat intuitivně, aniž by se na tuto analýzu příliš soustředili. Podle nové studie jsou ženy výrazně schopnější než muži vycítit tyto nenápadné signály.
24. 12. 2025

Ozempic mění nakupování v Americe

Když Američané začali užívat léky potlačující chuť k jídlu, jako jsou hlavně populární Ozempic a Wegovy, změny se projevily velmi rychle nejen na váze v koupelně, ale podle nové studie hlavně v obchodech s potravinami.
23. 12. 2025

Kdy a kde bude na Štědrý den sněžit? Podívejte se na přehlednou mapu

Na některých místech Česka by mohlo na Vánoce sněžit. Nebude jich mnoho, sněhu bude spíše málo, ale naděje na bílou pokrývku existuje.
23. 12. 2025
Načítání...