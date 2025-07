Kyjev oznámil smrt ruských agentů podezřelých z vraždy důstojníka SBU

Ukrajinská tajná služba SBU tvrdí, že při speciální operaci v Kyjevské oblasti zabila agenty ruské tajné služby FSB, kteří jsou podezřelí z vraždy plukovníka SBU Ivana Voronyče. SBU to uvedla na sociální síti Telegram.

SBU se domnívá, že za Voronyčovou čtvrteční smrtí stojí agenti FSB a v neděli se je pokusila zadržet. Přímo ze zabití Voronyče jsou podezřelé dvě osoby, muž a žena, kteří měli dostat pokyn sledovat důstojníka SBU, zjistit jeho denní režim a trasy pohybu a poté převzít z úkrytu pistoli s tlumičem.

Podle SBU při pokusu o zadržení ruští agenti kladli ozbrojený odpor, došlo k přestřelce a byli zastřeleni. Úřad neupřesnil, kolik agentů FSB bylo při incidentu zabito.

Voronyč mnoho let sloužil v oddělení ochrany národní státnosti SBU ve Lvovské oblasti na západě Ukrajiny. Poté, co Rusko vyvolalo válku na východoukrajinském Donbase, přešel do kontrarozvědky, podílel se na zatýkání záškodníků a bojoval proti Rusům, řekl serveru RBK-Ukrajina někdejší pracovník SBU Jurij Mychalčyšyn.

Zpravodajka ČT na Ukrajině Darja Stomatová dodala, že Voronyčovo oddělení se zabývalo i ukrajinským vpádem do ruské Kurské oblasti.