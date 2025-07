Rozvoj fotovoltaiky po letech růstu zpomalil

Rozvoj fotovoltaiky po několika letech růstu zpomaluje. Potvrzují to nová čísla Solární asociace, podle které se letos v prvním pololetí připojilo k síti 13 tisíc elektráren s výkonem 357 megawattů. Oproti loňsku je o čtvrtinu menší. Podle asociace ovšem přijde nárůst na podzim s účinností nového zákona.

Pokles se týká také akumulace. Kapacita nových baterií je letos zatím o dvě pětiny nižší. Velký nárůst ale přijde podle asociace na podzim s účinností zákona Lex OZE III, který mimo jiné umožní stavět samostatně jen bateriová úložiště. „Od prvního října bude možné stavět samostatně stojící baterie a my už dneska vidíme tisíce megawatthodin v žádostech. Proto jsem více než optimista,“ uvedl předseda představenstva Solární asociace a výkonný ředitel sdružení AKU-BAT CZ Jan Fousek.

Dál a rychle roste jen průměrná velikost projektů, hlavně díky těm firemním – a to až ke třiceti kilowattům, což odpovídá menší tovární střeše. Celkem je teď v zemi už téměř čtvrt milionu fotovoltaik o instalovaném výkonu větším, než mají jaderné elektrárny, i když výrobou se jim nemůžou rovnat.

Solární panely na kačerovském depu

Nová fotovoltaika teď roste v depu na pražském Kačerově, s výkonem skoro jeden a půl megawattu bude patřit k největším v hlavním městě. Využijí se velké i malé střechy. „Bavíme se zhruba o dvanácti střechách, včetně jednoho carportu – zastřešení pro automobily. Bude to dva tisíce osm set panelů, budeme mít poměrně velkou fotovoltaickou fasádu,“ popsal jednatel firmy Atlantis Management Miroslav Calda.

„Nejzajímavější je vertikální fasáda na výškové administrativní budově, kterou pokryjeme z jihozápadní strany. Fotovoltaických fasád v České republice zatím moc není,“ informoval jednatel společnosti Energoreal Jaroslav Krešňák.

Elektřinu, kterou vyrobí, využije převážně depo, ale něco ještě zbyde. „Přebytky nebo přetoky budeme umět posílat do trakce, to znamená, že na tuto energii budou jezdit i vlaky pražského metra. To je na tomto projektu unikátní,“ poznamenal vedoucí odboru komunikace Dopravního podniku hlavního města Prahy Daniel Šabík.