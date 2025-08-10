Západní Turecko zasáhlo zemětřesení o síle zhruba šesti stupňů

Západní Turecko v neděli kolem 19:00 SELČ zasáhlo zemětřesení o síle asi 6,1 stupně. Uvádí to seismologické ústavy v Evropě, které otřes zaznamenaly. Podle tureckých médií otřes zaznamenali i obyvatelé Istanbulu. Informace z oblasti mluví o zraněných a o škodách na budovách, píše agentura AP. V celém Turecku je nyní prostřednictvím cestovatelského systému Drozd registrováno téměř 2700 Čechů, uvedlo tuzemské ministerstvo zahraničí.
Evropský ústav EMSC informuje o zemětřesení o síle šesti stupňů s epicentrem u města Balikesir na západním Turecku. Turecký úřad AFAD odhadl sílu na 6,1 stupně, italský ústav INGV uvádí 6,2 stupně. Následovaly pak další otřesy s intenzitou nad čtyři stupně.
V souvislosti se zemětřesením vyhledali pomoc v nemocnici čtyři lidé, uvedl ministr zdravotnictví Kemal Memisoglu. Nikdo z nich není v ohrožení života. V oblasti se zřítilo několik budov včetně jednoho minaretu a záchranáři vyprošťovali několik lidí z trosek. „Doufáme, že to dopadne bez ztráty na životech,“ uvedl starosta města Balikesir Ahmet Akin.
„V systému Drozd v Turecku je k dnešnímu dni 2697 Čechů,“ uvedlo tuzemské ministerstvo zahraničí v neděli. Více informací bude mít v pondělí, stejně jako Asociace cestovních kanceláří ČR. Její místopředseda Jan Papež řekl, že asociace nyní zjišťuje, zda v oblasti zemětřesení jsou s cestovními kancelářemi lidé z Česka a kolik jich případně je.
Turecko se nachází v seismicky aktivní oblasti. Samotný Istanbul, kde žije na patnáct milionů lidí, se už mnoho let připravuje na možnost, že ho zasáhne silné zemětřesení, jak se stalo už několikrát v minulosti.