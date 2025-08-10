Výbava pro prvňáka vyjde letos rodiče zhruba na pět tisíc korun

Aktovka, výtvarné potřeby, přezůvky, sešity. Rodiče letos za výbavu pro prvňáka zaplatí zhruba pět tisíc korun. Vyplývá to z vyjádření prodejců i výpočtu České televize. Podle oslovených obchodníků by si rodiče mohli připlatit za některé aktovky. Ceny výtvarných a papírenských potřeb zůstaly srovnatelné s těmi loňskými.
S blížícím se začátkem školního roku začala Adéla Pecháčková připravovat svou dceru na vstup do první třídy. Předpokládá, že za výbavu pro ni utratí až čtyři a půl tisíce korun: „Za školní set jsem zaplatila 2890 korun, byl v akci, takže to bylo méně, než jsem čekala. Ještě ale potřebujeme výbavu na tělocvik.“ Podobnou částku už utratila i Tereza Svobodová. Za výbavu pro svou budoucí prvňačku zatím zaplatila zhruba tři tisíce korun. „Částka mě nepřekvapila, mám zkušenosti od staršího syna,“ řekla.
Nejnákladnější je pro rodiče školní aktovka, která může stát i několik tisíc korun. „U nejnovějších modelů batohů pro prvňáky u nás došlo ke zdražení o přibližně pět procent,“ uvedl Michal Šmidrkal za společnost Baagl. Důvodem jsou podle něj vyšší náklady na výrobu, dopravu a suroviny. Zdražení potvrdil i obchodní zástupce firmy Oxybag Petr Kubíček. „Letos došlo k navýšení cen u školních batohů zhruba o tři procenta.“
Na základě průměrných cen z on-line nabídky třech různých papírnictví ČT spočítala, že celková výbava pro prvňáka letos vyjde zhruba na pět tisíc korun. Podobnou částku odhadují i oslovení prodejci.
„Letos se celková částka za kompletní výbavu pro prvňáka pohybuje v průměru mezi čtyřmi až sedmi tisíci korunami,“ řekl Šmidrkal. Podle manažera prodejen AKM papírnictví Jiřího Mazura by se odhadovaná cena veškerého vybavení měla pohybovat kolem 4700 korun.
To se příliš neliší od předchozích let, potvrzují oslovená papírnictví a supermarkety. „Ceny školních pomůcek se cenově pohybují stejně jako v minulém roce,“ uvedl ředitel komunikace Albert ČR Jiří Mareček. Podobně se vyjádřil i Jiří Kajzner za síť papírnictví McPen.