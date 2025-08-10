Útulny v lesích pomáhají turistům, někteří je ale zneužívají k táboření

Nouzové úkryty v lesích, takzvané útulny, pomáhají po celém Česku turistům na cestách. Můžou se v nich schovat před bouřkou, případně jednu noc i přespat. Někteří lidé si tam však podle lesníků plánují dovolenou a přímo mezi stromy rozdělávají taky oheň. Za takové chování však hrozí pokuta až patnáct tisíc korun a lesníci avizují, že zejména v období horkého a suchého počasí, kdy roste riziko požárů, budou kontroly výrazně častější. Útulny přitom vznikly jako nekomerční zázemí pro unavené turisty, kteří potřebují odpočinek na cestě.
