Část Česka zasáhnou bouřky, v týdnu slunce vystřídá ochlazení

Část jižních Čech, Českomoravskou vrchovinu a západ Jihomoravského kraje zasáhnou v pondělí odpoledne silné bouře. Hrozí přívalové srážky, krupobití a silný vítr. První polovina týdne bude v Česku spíše slunečná. Ve čtvrtek se ale zatáhne a od pátku se ochladí. O víkendu už by na horách dokonce mohlo sněžit. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

V přívalových srážkách může napršet až 30 milimetrů, kroupy mohou mít průměr do dvou centimetrů. ČHMÚ očekává, že vítr bude mít v nárazech rychlost kolem 70 kilometrů za hodinu. Může lámat větve stromů. „Je třeba dbát na bezpečnost především s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími předměty, hlavně větvemi. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně,“ dodali meteorologové.

V pondělí odpoledne a večer hrozí silné bouře v části Česka. Výstraha s nízkým stupněm nebezpečí platí od šesté hodiny večerní do půlnoci. Bouřky se začnou vytvářet na jihu Čech. „Budou postupovat k severu až severovýchodu a zasáhnou pravděpodobně zejména východní části Jihočeského kraje, Českomoravskou vrchovinu a západní části Jihomoravského kraje,“ uvedli meteorologové.

V týdnu bude slunečno, na víkend se ochladí

Od pondělí do středy by mělo být většinou polojasno až skoro jasno. Na některých místech se ale může zatáhnout a pršet. Ve středu by mohlo k večeru pršet v západních Čechách. Teplotní maxima budou kolem 22 stupňů, ve Slezsku může být v pondělí ještě tepleji.

Ve čtvrtek má být oblačno až zataženo s deštěm a ojedinělými bouřkami. Nejvyšší teploty se ale ještě budou držet nad 20 stupni. V pátek už maxima klesnou pod 15 stupňů, na východě ještě může být až 17 stupňů Celsia. Pršet bude v pátek na většině území Česka, oblačnost se začne protrhávat až k večeru.

Víkend má být polojasný nebo oblačný, s občasnými přeháňkami. Na horách může sněžit. Nejnižší noční teploty klesnou na pět stupňů až nulu, při malé oblačnosti a klidném větru se mohou dostat i pod ni. Nejvyšší denní teploty mají být mezi deseti až 15 stupni Celsia.