Týden bude chladný a deštivý, na víkend se oteplí

Až do konce pracovního týdne se nejvyšší odpolední teploty dostanou přes dvacet stupňů Celsia jen výjimečně, a to převážně na jihovýchodě Moravy. V noci už nehrozí přízemní mrazy. Obloha zůstane většinou zatažená, bude často pršet, ojediněle se objeví i bouřky. Až o víkendu, na přelomu května a června, se oteplí postupně až na 25 stupňů, srážky ustanou a na obloze se ukáže slunce.

„Stále se k nám během týdne bude dostávat chladnější a vlhčí vzduch od západu. Zítra (v úterý) by mělo pršet výjimečně a teploty vystoupí jako v pondělí. V dalších dnech se nad dvacítku dostanou jen na východě nebo jihovýchodě Moravy,“ uvedla meteoroložka ČT Marie Odstrčilová.

Období s četnými přízemními mrazíky vystřídají v tomto týdnu teplejší rána. Nejnižší teploty se mají pohybovat kolem deseti stupňů Celsia, jen při jasné obloze mohou někde klesnout k pěti stupňům. Denní teploty se do pátku udrží kolem dvaceti stupňů.

Ještě v pátek by mělo podle Odstrčilové pršet, víkend by měl být ale slunečný a přeháňky by měly ustat. „Ranní teploty zůstanou kolem deseti stupňů, přes den se mírně oteplí,“ dodal ČHMÚ. V neděli, první červnový den a také první den meteorologického léta, mohou pak teploty vystoupat až na letních 25 stupňů Celsia.