Podle odpůrců spalovny v Rybitví vycházel kladný posudek z chybných podkladů

„Ukazuje se, že rozhodnutí ministerstva bylo možná založeno na nesprávných podkladech. To by znamenalo, že limity nejsou překročovány bezvýznamně, ale dvacettisíckrát víc, což je obrovská hodnota, která nám dává naději, že se nám podaří celý proces zastavit,“ řekl Nadrchal. Cílem odpůrců spalovny je docílit přezkoumání posudku vlivu na životní prostředí EIA, dodal.

Senátorka Miluše Horská (KDU-ČSL) uvedla, že se bude téma spalovny projednávat v Senátu, což by následně mohlo vyvolat debaty na ministerstvu životního prostředí. „Čekáme na usnesení senátního výboru, bude hotové asi v srpnu, následné plénum by mohlo být do konce roku,“ řekla Horská.

Město Pardubice vychází z argumentace Antonína Nováka, který dřív pracoval ve výzkumném ústavu v Rybitví. Zatížení ovzduší podle něj nebude nevýznamné, jak tvrdí firemní posudek, v rozptylové studii jsou totiž nepravdivé informace, tvrdí.

„Dali tam hodnotu benzo(a)pyrenu dvacettisíckrát menší. Na základě této argumentace by ministerstvo mělo vydat nesouhlasné stanovisko s projektem. Jedná se o skupinu deseti látek, které vznikají při spalovacích procesech, jsou silně karcinogenní, mutagenní,“ prohlásil Novák.

Petice proti spalovně

Primátor uvedl, že Novákovy podklady ještě prozkoumají právní firma Frank Bold a nezisková organizace Arnika, která se zabývá životním prostředím. Potom budou informace předložené senátnímu plénu, který také projedná petici pořádanou městem. „Petice bude uznána jako důvodná a podpůrná, bohužel ne výkonná,“ dodala Horská.