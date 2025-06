Piráti podali trestní oznámení na šéfa IT z MPSV, dle něj byly zakázky v pořádku

„Najednou po nástupu obou pánů na Jurečkovo ministerstvo začal do této společnosti proudit rekordní objem IT zakázek. Tato společnost vykazovala jen několik zaměstnanců a najednou téměř všechny její veřejné zakázky pocházely z ministerstva vedeného Marianem Jurečkou. Jednalo se o ukázkový střet zájmů,“ tvrdí Piráti.

Piráti sdělili, že Trpkoše a IT architekta Pavla Vybírala přivedl do svého úřadu ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) v roce 2022. Věnují se digitalizaci dávek a další agendy. Podle analytiků jsou oba spojeni s firmou Tekies. Vybíral ji zastupoval a byl veden i jako její majitel, Trpkoš s ní jednal při svém dřívějším působení jinde.

Trpkoš podezření odmítá

Trpkoš následně napsal, že ho požádala vláda, aby s digitalizací stavebního řízení pomohl. „Systém kolaboval a v zemi se zastavilo udělování žádostí o stavební povolení. Dělali jsme s celým týmem, co jsme mohli, firmy musely pracovat o víkendech a nakonec se podařilo celou situaci jakž takž zachránit. V soukromém sektoru by mi poděkovali i ti, co to nezvládli – Piráti,“ uvedl Trpkoš.

Podezření odmítá. „Samotného vyšetřování se nebojím. Zakázky na ministerstvu práce jsou zcela v pořádku,“ napsal šéf ministerské sekce IT.