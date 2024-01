Potřebujeme nový registr zbraní, míní policejní prezident Vondrášek

Efektivitu policie by mohl zvýšit nový centrální registr zbraní a také analytický nástroj, který by propojil policejní informační systémy, řekl v Interview ČT24 policejní prezident Martin Vondrášek. Vyzdvihl práci policistů, kteří zasahovali proti střelci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Policie podle Vondráška nyní disponuje množstvím informačních systémů, které analyzují data a jsou schopny kriminalistům poskytnout strukturovaný výstup. „Nad těmi všemi systémy ale není jednotná analytika. Nejenom že potřebujeme vytěžovat samostatně vícero informačních systémů s nějakými kvalifikovanými výstupy, ale my potřebujeme, aby nad tím něco bylo a zpracovalo výstupy z jednotlivých systémů do nejdůležitějších informací, které potřebujeme – a rychle,“ vysvětlil policejní prezident. Na takovém nástroji se podle něj v současnosti již pracuje.

Další věc, která by kriminalistům mohla usnadnit práci, je novější verze centrálního registru zbraní. „Centrální registr zbraní je deset let starý. Je tam celá řada nepřesných záznamů, protože 99 procent z nich tam vkládají držitelé zbrojních licencí. To nám stěžuje analytiku s informacemi,“ upozornil Vondrášek.