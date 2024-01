ŽIVĚ: Poslanci mají na programu novou zbraňovou legislativu

Nový zbraňový zákon má zkrátit z deseti na pět let lhůtu pro pravidelný přezkum zdravotní způsobilosti držitelů zbraní, případně možnost policie nařídit tuto prohlídku kdykoli. Ošetřující lékaři mají do budoucna získat přístup do centrálního registru zbraní a ověřovat, zda je jejich pacient držitelem zbrojního průkazu. Lékař, který u pacienta zjistí omezení zdravotní způsobilosti, bude podle předlohy povinen oznámit tento fakt bez zbytečného odkladu policii.

Zákon by měl dát orgánu veřejné moci možnost zadržet zbraně jejich držitelům v případě zjištění bezpečnostního rizika, například kvůli vyhrožování na sociálních sítích. Pouze držitelům zbrojního průkazu povolí pořízení zbraně typu flobert.

Funkční období pro státní zástupce

Funkční období nejvyššího státního zástupce a dalších vedoucích žalobců bude zřejmě sedmileté. Sněmovna podle doporučení výboru patrně ponechá odvolání nejvyššího státního zástupce výhradně v pravomoci kabinetu. Podle původního vládního návrhu by mohl přijít o funkci i v kárném řízení.

Cílem předlohy je podle vládního zdůvodnění také stanovení jasnějších pravidel pro jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců. Nyní může kabinet odvolat nejvyššího žalobce i bez udání důvodu. Novela je vymezuje.