Ústavní soud odpoledne vyhlásí, jak rozhodl o snížení loňské valorizace důchodů

Milan Dolejší

před 2 h hodinami | Zdroj: ČT24

Ústavní soud

Ústavní soud odpoledne vyhlásí, jak rozhodl o opoziční stížnosti proti snížení loňské mimořádné valorizace důchodů. Podle poslanců opozičního ANO, kteří jsou pod návrhem na zrušení části zákona podepsáni, je novela zákona retroaktivní a zároveň narušila legitimní očekávání důchodců. Zároveň si ANO stěžovalo na způsob, jakým se návrh v Poslanecké sněmovně schvaloval – předsedkyně sněmovny vyhlásila na žádost vlády stav legislativní nouze. Vláda opoziční výtky odmítá. Vyhlášení nálezu bude ČT v televizi i na webu přenášet od 13 hodin živě a nabídne také textový on-line přenos.

Ústavní soud se ve středu po poledni vyjádří k novele zákona o důchodovém pojištění, která změnila pravidla pro valorizaci penzí z loňského června. Podle původního znění zákona by každý důchodce dostal přidáno o jedenáct procent, což by v průměru znamenalo o 1770 korun. Odpovídalo to růstu cen v domácnostech důchodců od července 2022 do ledna 2023. Novela ale stanovila, že penzisté dostanou přidáno 2,3 procenta a k tomu každý 400 korun. I když ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) tehdy zdůrazňoval, že pro penzisty s nejnižšími důchody to znamená, že jim příjmy vzrostou více než podle původní varianty, většina důchodců dostala přidáno méně – v průměru 760 korun. Že sami ústavní soudci nemají na věc jednotný názor, naznačila výměna soudce zpravodaje. To je obvykle projevem toho, že zpravodaj, který má připravit odůvodnění, zastává jiný právní názor než většina soudců. Tudíž dostane za úkol nález odůvodnit jiný soudce, který s většinovým postojem souzní. V tomto případě nahradil Jana Svatoně Vojtěch Šimíček.

Opozici vadila legislativní nouze i termín schvalování Stížnost ANO měla více úrovní. Jednak si opoziční poslanci stěžovali na to, že se novela schvalovala ve stavu legislativní nouze. To znamenalo, že se legislativní proces zkrátil do dvou čtení, mezi nimiž nebylo nutné dodržet zákonný časový odstup a i možnosti opozičních obstrukcí se tím zmenšily. Vláda, která o vyhlášení stavu legislativní nouze požádala, to zdůvodnila rizikem značných hospodářských škod v případě, že by se penze zvedly v původní míře. Zároveň opozice tvrdí, že vláda snížením valorizace narušila legitimní očekávání důchodců a domnívá se, že novela, jak byla schválena, je retroaktivní. Opoziční politici se s těmi vládními neshodli na tom, v kterém termínu nejpozději bylo legitimní výši valorizace upravit. Koaliční politici se opozičním výtkám bránili zejména tvrzením, že dokud nebyla jasná přesná výše inflace z loňského ledna, nebylo také zřejmé, o kolik by měly v červnu penze vzrůst, a tedy na to nebylo možné reagovat. Podle ANO ale bylo již na podzim jasné, že mimořádnou valorizaci bude třeba učinit. Otázka, nakolik bylo zřejmé, jak výrazná inflace, a tedy i mimořádná valorizace bude, byla jedním z hlavních témat i při ústním projednání návrhu, který se u Ústavního soudu uskutečnil počátkem ledna. Jako svědci hovořili před soudem ministr Jurečka a také ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) i zástupci Národní rozpočtové rady, odborného pracoviště CERGE-EI, České národní banky a Českého statistického úřadu, tedy institucí, od nichž si Ústavní soud vyžádal odborná stanoviska.